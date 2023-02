Carlos Funes explicó cómo será el plan de rescate para la OSEP de Mendoza

“Financiar el sistema sanitario de salud es muy caro”, admitió Carlos Funes respecto al problema que atraviesa la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza, OSEP, en diálogo con Lado A, programa matutino de Radio Jornada. Y agregó: “Porque algunos insumos son en dólares. Y la verdad es que con lo que se recauda no alcanza”, argumentó. Actualmente el déficit es de unos seis mil millones.

Esos fueron los dos principales tópicos que citó considerando el plan de saneamiento propuesto desde el gobierno de Rodolfo Suarez y que ya ha sido resistido desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, Ampros, ante el tratamiento express que el oficialismo pretende darle en la Legislatura local.

“Esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Que la ecuación no cierra. Y para que cierre, tanto en el año 2021 como en el 2022 el Estado hizo un refuerzo en nuestro presupuesto debido a que no alcanza. Vemos que las prepagas realizan aumentos todos los meses. En nuestro caso ese déficit se ha ido acumulando“, expresó.

Funes asumió la responsabilidad acerca de que, “en esto tenemos que ser serios, tenemos que decir la verdad y a la actual situación tenemos que blanquearla y aparte tenemos que decir cómo vamos a sacar la institución de esa situación. Primero mejorando el aporte del Estado y por otra parte estudiando cómo se podía mejorar los aportes de los socios“.

Analizando varias propuestas, “empezamos a ver una en la que concluimos que no era justo tocar ese porcentaje de un seis por ciento, por que es muy difícil para el bolsillo de los aportantes. De los 400 mil afiliados que somos son 180 mil los que aportan, nada más. El resto es grupo familiar. Lo que llamamos nosotros indirectos. De los 180 mil que aportan hay 90 mil que no tienen indirectos, o familiares a cargo, y a ellos no se les va a tocar ese seis por ciento“.

“De quienes sí tienen algún familiar a cargo, de ese grupo, unos 45 mil tienen uno. ¿Cuánto aporta ese afiliado que tiene un solo familiar a cargo? El 0,08 por ciento de su haber bruto. Si ponemos un ejemplo, un sueldo de 100 mil pesos brutos, el titular va a aportar el seis por ciento, o sea seis mil pesos. Y por cada indirecto que tiene en su obra social aporta el 0,08 por ciento, o sea, 80 pesos”, explicó.

Y añadió: “Yo se que mil pesos en el mes para una familia es importante, pero buscamos el menor impacto posible. Ese 0,08 por ciento, el proyecto de ley dice que va al 0,075. Entonces, esa persona, de pasar a pagar 800 pesos lo hará por 750 pesos. Si tiene un indirecto va a pagar 750, si tiene dos 1.500 y si tiene tres 2.250. Y si tiene seis va a pagar 2.250, por que en tres se corta. Tiene un tope“, detalló.

En tanto, Funes, admitió que “eso es una parte, es la mitad del proyecto que modifica el artículo 22 que es el que le toca el aporte al afiliado. La otra mitad se refiere al aumento del aporte patronal, que es el que hace el Estado, que va a pasar del seis por ciento al siete por ciento. Entre esas dos modificaciones del artículo, un proyectado de 12 meses le significan unos cinco mil millones de pesos“, defendió.

Sin embargo reveló que a ese detalle se le sumarán “otras líneas internas que estamos trabajando, como lo es el mejorar el convenio de medicamentos, donde está el gran gasto, casi un 39 por ciento del presupuesto. Cuidando mucho el recurso es que lograremos llegar a los seis mil millones que estamos necesitando sanear”.

