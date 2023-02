Carlos Alcaraz conquista el torneo de Buenos Aires

Carlos Alcaraz cerró una semana ideal en Buenos Aires con la conquista del título tras vencer al británico Cameron Norrie en la final por 6-3 y 7-5. En un torneo en el que ha ido de menos a más, el ex número uno del mundo consolidó su buen regreso a las pistas en la capital argentina con un triunfo en el duelo definitivo en una hora y 34 minutos.

Después de eliminar sucesivamente a los serbios Laslo Djere, Dusan Lajovic y a su compatriota Bernabé Zapata, el murciano de 19 años logró en la arcilla de Buenos Aires el séptimo título de su carrera tras las conquistas en 2021 de Umag y en 2022 de Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami, Barcelona, Masters 1000 de Madrid y el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz se transformó en el primer español que llega a la final del torneo de Buenos Aires desde la edición 2016 cuando Nicolás Almagro perdió en la final ante el austríaco Dominic Thiem.

El Abierto de Argentina fue el escenario que marcó el regreso a las pistas del español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, tras más de 100 días fuera de las pistas.

“MEJOR DE LO ESPERADO”

El murciano de 19 años, ganador de cinco títulos el año pasado, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, llegó a la capital argentina acompañado por Antonio Martínez Cascales, que ejerció de entrenador tanto en este Open 250 argentino como también lo hará en el Río Open, un 500 en el que defenderá el título.

“Jugamos una gran final. Es un momento muy feliz para mí, el primer título después del US Open y de estar casi cuatro meses parado“, dijo el flamante campeón. “Estoy muy contento, esto no me lo imaginaba y salió mejor de lo esperado. No esperaba jugar en este nivel después estar tanto tiempo sin competición, sin partidos oficiales”, aseveró.

“Luchar por el número 1 es una motivación muy grande que está ahí, pero intento no ponerme esa presión, sí en ir a cada torneo pensando que puedo ganarlo y mostrar el mejor nivel, en disfrutar en pista. Ganar un título es siempre bonito y espero seguir así en 2023″, destacó Alcaraz, que en las próximas horas viajará a Brasil para jugar el ATP 500 de Río de Janeiro.

