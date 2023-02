Alberto Fernández defendió su gestión y afirmó: “Solo China nos supera en crecimiento económico”

Alberto Fernández encabezó un acto en la ciudad bonaerense de Berazategui y en ese contexto se jactó de la política económica de su gobierno., sostuvo.

Pero de acuerdo al portal Chequeado, la economía argentina no fue la segunda sino la sexta que más creció respecto de 2020, según datos del Banco Mundial.

Para justificar su frase, Fernández se refirió a unacorrespondientes a los últimos dos años, con las que aseguró que. “¿Eso saben en qué nos convierte?en los dos últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico”, sentenció.

Aunque la base de comparación que tomó Fernández fue sobre un nivel de actividad que estaba derrumbado por la pandemia (-9,9%), mientras que si se toman los números previos de 2019, el país ocupó el puesto 27 entre 54 naciones con crecimiento económico, detalla La Nación.

“YO, ENTRE LA ECONOMÍA Y LA VIDA, OPTÉ POR LA VIDA, Y NO ME EQUIVOQUÉ”

Por otro lado, el jefe de Estado remarcó la importancia de la asistencia estatal “a los que más necesitan” y se remontó a las decisiones tomadas en el marco de la pandemia de Covid-19.

“Juntos fuimos viendo cómo controlar algo tan complejo como una pandemia y lo hicimos pensando en el día después. Pensábamos que una pandemia es una causa de despido justificado y sin embargo dijimos: ‘Vamos a sostener esas fuentes de trabajo para que después esas empresas puedan seguir produciendo con todo su vigor y personal’”, comenzó su discurso.

Luego, agregó: “Algunos me decían: ‘No hagas esas cosas, los que se tengan que morir se van a morir’. Y yo, entre la economía y la vida, opté por la vida, y no me equivoqué (…) Salvamos a más de 10 millones de argentinos porque pusimos en valor el Estado y hoy podemos decir que no hubo un solo argentino enfermo que se haya quedado sin atención médica”.

Seguidamente, Fernández indicó: “Gracias a Dios, seguimos adelante y los resultados dan cuenta de que no nos equivocamos; no nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque todos somos susceptibles de equivocarnos, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos”.

“¿SABEN CÓMO NOS VA EN EL EMPLEO?”

Luego, continuaron los ejemplos. “¿Saben cómo nos va en el empleo? Veníamos de una época de más de dos años de caída sistemática del empleo formal. Llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo formal. Hemos creado 1 millón 600 mil puestos de trabajo en la Argentina”, dijo el mandatario y añadió: “Pienso en todo lo que estamos construyendo. Cuando llegamos la construcción tenía 200 mil trabajadores y hoy tiene 460 mil, y eso es resultado de las obras públicas que llevamos adelante, de las cuales ya entregamos 2800; y de las 85 mil viviendas que construimos en todo el país”.

De esta forma, expresó que el deber del Estado es “auxiliar a quienes más lo necesitan” y manifestó que su gobierno se desarrolló en línea con ese principio en materia sanitaria, educativa, social y de obra pública.

PEDIDO DE UNIDAD EN EL FRENTE DE TODOS

Acompañado por el intendente Juan José Mussi, la vicegobenadora Verónica Magario y los ministros Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis y Jaime Perczyk, el Presidente entregó en el Centro de actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui mobiliario escolar para equipar aulas y material deportivo para fortalecer clubes de barrio, y además firmó un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el distrito.

En ese marco, aprovechó para mandar un mensaje a la interna del Frente de Todos y de cara a la reunión de la mesa política que tendrá lugar por primera vez el jueves próximo. “A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca”, expresó el mandatario, detalla Télam.

“Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos”, agregó. Y recordó una frase de Juan Domingo Perón: “Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder”.

