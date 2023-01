Valentina y Julieta Fernández despliegan el talento del hockey patín mendocino en España

Las hermanas, ex Andes Talleres y actuales campeonas del mundo con la Selección Argentina, buscarán el título de la OK Liga con el Vila-Sana español.

Las hermanas mendocinas Valentina y Julieta Fernández, integrantes del seleccionado argentino femenino de hockey sobre patines, quienes en noviembre pasado se consagraron campeonas mundiales en el Aldo Cantoni de San Juan, buscarán en esta temporada el título de la OK Liga del hockey de España, en el club Vila-Sana.

Para Valentina, de 27 años, que se desempeña como medio defensora, será su segunda temporada en el club español. Julieta de 25, delantera, ya tuvo su primera incursión europea en el Guijón de España en las temporadas 2017-18 y 2018-19. Ambas tienen en su ADN el hockey de Andes Talleres y prometen volver a su segunda casa para vestir nuevamente la azulgrana, por la cual sienten un amor incondicional. Además, tienen a su hermana Agustina como modelo deportivo a seguir, quien ganó todo defendiendo los colores del Benfica de Portugal.

Valentina explicó: “Comencé a jugar en Andes Talleres a los 9 años y toda mi carrea la hice en ese club que tanto quiero. En mayo de 2021 me llamó Luis Rodero para venir a jugar a Vila-Sana y me gustó mucho el proyecto que tenían. Desde ese entonces formo parte de este club. Juego, la OK Liga, donde llegué en agosto del 2021, esta sería mi segunda temporada en el club”

Destacó que, “por suerte, la adaptación ha ido muy bien. Además, es un club muy familiar, lo cual me hace sentir muy cómoda. Respecto del hockey, también muy bien. Es una liga muy competitiva donde no te podes relajar ni un momento, ya que todos los equipos son muy difíciles al competir.

“La primera temporada fue buena -agregó-, ya que en principio cumplimos con el objetivo de clasificar a Copa Europa; históricament, Vila-Sana nunca había jugado una Champions. Además, también llegamos a los play off, solo que nos quedó el gusto amargo de no haber podido conseguir un título. Pero esta temporada vamos a hacer todo lo posible para ganar la Liga, la Copa de la Reina y el europeo. Ojalá se nos pueda dar”.

La jugadora indicó también que “además del hockey estoy trabajando en una empresa donde producen y hacen plantas de biogás”. Consideró luego que “haber ganado este Mundial en San Juan fue todo para nosotras, ya que vivirlo ahí con la familia y amigos fue una locura que jamás podremos olvidar”.

En cuánto a los objetivos de este año, la medio defensora manifestó que “es poder ganar con el club la Liga, Copa de la Reina y el europeo. Y, a nivel personal, seguir mejorando día a día para poder seguir compitiendo en este nivel. No tengo como objetivo ir a otro país. Si vuelvo la próxima temporada, es a la Argentina”

Más adelante, Valentina recordó: “llevo casi 9 años en la selección, jugué 5 mundiales, de los cuales gané dos -2014 en Francia y 2022 en Argentina-, dos veces segunda -2017 en China y 2019 en Barcelona- y una vez tercera en el 2016 en Chile. Además, también ganamos el Panamericano del 2018 en Colombia”.

Finalmente, señaló: “Ahora estamos arrancando la segunda etapa de la liga y estamos segundas. Nos encontramos hoy por hoy a 3 puntos del primero. Todavía falta mucho y lo más lindo por jugar, que es la etapa final, por lo que estamos muy motivadas y con ganas de conseguir algún título”.

Julieta, la artillera mendocina

Por su parte, Julieta, la goleadora del Mundial 2022 disputado en San Juan, manifestó: “Empecé a jugar a los 8 años, en Andes Talleres, club en el que siempre he jugado mientras estuve en Argentina. La primera posibilidad de jugar en España fue en el 2018. Jugué en Gijón durante la temporada 17-18 y 18-19, donde logré ganar los grandes títulos de Europa, como la OK Liga, la Copa de la Reina y Champions League. Volví a jugar en Vila-Sana este año y, obviamente, fue un factor fundamental que mi hermana esté en el equipo y también la presencia de Luciana Agudo, compañera de la selección”.

Destacó la delantera mendocina: “Fue un momento mágico para mí el Mundial. Es el campeonato que más deseaba ganar en mi carrera y por la cual entrené durante muchisimo tiempo. Contenta con haber sido la goleadora, es un premio que siempre digo que es gracias a mis compañeras, siempre les doy el mérito a ellas. Mi hermana fue muy importante en todo momento para que todo sea mas fácil y pueda fluir todo como esperábamos”.

Más adelante, Julieta recordó: “Con mis hermanas Agustina y Valentina compartimos Selección Argentina en el 2017, para jugar el Mundial en Nanjing, China. No existe palabra para poder describir lo que es compartir la selección con mis hermanas, lo son todo para mi y es por lo que hemos luchado siempre”.

Manifestó además: “Con la Selección Argentina comencé en el 2016 y obtuve un campeonato del mundo 2022, dos subcampeonatos en 2017 y 2019, un tercer lugar del mundo en 2016 y campeonas sudamericanas en 2022”.

Consideró también: “Del hockey acá en España se puede vivir el dia a dia pero no para proyectar algo a futuro. Es por eso que no solo juego hockey sino que también trabajo. No me gusta pasar muchas horas sin hacer nada”.

“Acá el hockey es totalmente diferente –dijo–, ya que es muy profesional en cuanto a horarios, planificación de entrenamientos, de partidos. Las pistas están en perfecto estado, no cambian partidos de un dia para el otro, te respetan lo programado y, por lo tanto, los entrenadores pueden planificar en cuanto a eso”.

Para Julieta, “mis objetivos para este año son lograr todos los títulos con Vila-Sana hasta junio, que termine la temporada, y después sumarme a Talleres para poder lograr la mayor cantidad de campeonatos posibles. Tmbién, formar parte de la Selección Argentina en los campeonatos que estén en el ciclo”.

Para concluir, destacó: “Nuestra hermana Agustina siempre es un modelo a seguir en todo lo que se nos interponga, confiamos en su criterio y en todo lo que nos enseña día a día. Agradecemos con todo el corazón a nuestros padres, hermanos, Agus y Santi, que nos ayudan a que todo sea mas fácil y podamos ser felices”, concluyó.