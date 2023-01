¿Podrá el Gobierno reducir la inflación en 2023?

Sin el virtuosismo de una planificación en Excel y seguramente con empujones, tropiezos y algunos gritos, el Gobierno podría coordinar una desaceleración de la inflación. En un escenario en que “las cosas salgan bien”, podría terminar 2023 en torno a 70% (o un poco menos). Pero para que “las cosas salgan bien”, no sólo se necesita pericia sino también fortuna. Hay dos puntos débiles en el programa, en buena medida fuera del alcance oficial. Uno, los dólares. Sin ellos, no hay forma de coordinar el proceso desinflacionario. La sequía en la zona núcleo luce como una espada de Damocles. El otro es la demanda privada de la deuda en pesos del Tesoro. Si no se recupera, la fuga hacia el dólar derivará en un ensanchamiento de la brecha cambiaria, mayor presión inflacionaria y caída de salarios. El panorama es complejo, pero no está muerto quien aún pelea.