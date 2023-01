Mendoza y la FAO firmaron una Carta de Intención para trabajar de forma conjunta

En Buenos Aires, el Gobernador Rodolfo Suarez y las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO es la sigla en inglés de Food and Agritulture Organization) firmaron una Carta de Intención. Las cartas de intención son una manifestación de voluntades entre las partes que no implica asumir compromisos efectivos, ya sea de acciones, de pagos, de contraparte, etc.

Suarez detalló que “se trata de una herramienta muy importante para abrirnos a los organismos multilaterales y pensar juntos, como lo estamos haciendo. Esto viene a complementar lo que venimos haciendo con la empresa Mekorot de Israel, para planificar todo lo que tiene que ver con el agua en Mendoza, pensando en las generaciones futuras, que es la responsabilidad que llevamos adelante”.

Las cartas de intención se firman ante la voluntad de las partes de poder concretar acuerdos de cooperación más concretos que sí implica acordar montos para la asistencia que se defina. La FAO ha ejecutado exitosamente con Mendoza dos acuerdos de cooperación (UTF) financiados por el Banco Mundial en los años 2003-07 y 2013-15.

Actualmente, ante el proceso de elaboración del Plan Maestro de Gestión de los recursos hídricos para la provincia de Mendoza -con la asistencia técnica de Mekorot financiado a través del Consejo Federal de Inversiones-, sumado al proceso de revisión y elaboración del Código de Aguas de la provincia, surge la posibilidad de apoyo en algunos procesos como:

-Fortalecimiento a los sistemas de información y conocimiento del agua.

-Apoyo a la formulación de un sistema integral de financiamiento al sector hídrico en Mendoza.

-Fortalecimiento del sistema de planificación hídrica provincial.

-Fortalecimiento del sistema de diseño y desarrollo de la infraestructura hídrica provincial.