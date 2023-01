La rúcula (Eruca sativa mill) pertenece a la familia de las coles.

Es una planta silvestre similar al berro, originaria de la cuenca del Mediterráneo y de Asia occidental. Se cultiva en Europa meridional, Egipto, Sudán y América. En la India la cultivan por su semilla.

En la antigüedad era recolectada y consumida por los romanos como ensalada, costumbre que se ha recuperado.

En la actualidad, la oruga o rúcula se ha convertido, paradójicamente, en una planta exquisita, que nunca falta en la carta de los restaurantes más glamorosos.

Composición nutricional



– Calorías: la rúcula aporta muy pocas calorías, por lo que es una planta ideal para aquellas personas que deseen perder peso.

– Carbohidratos: el aporte es muy bajo, inferior a 4g por cada 100g de hojas. Esta verdura se puede consumir por personas con diabetes, debido a que no altera sus niveles de azúcar. Además, parte de estos polisacáridos están involucrados en la prevención del cáncer.

– Proteínas: el contenido proteico es muy bajo. Cuando se consume rúcula debemos combinarla con lácteos, huevo, legumbres o frutos secos para aumentar la calidad de las proteínas.

– Grasas: es una planta ideal para dietas depurativas por su casi nulo contenido graso.

– Fibra: contiene 1,6 gramos de fibra por 100g. Está descrito en textos antiguos que un exceso de rúcula puede provocar ventosidades debido a su alto contenido en fibra.

– Vitaminas: es una planta excepcional por su saludable aporte en vitamina A, ácido fólico y ácido pantoténico. Indicado para personas con astenia, debilidad psicofísica y convalecencia.

El análisis bromatológico de la rúcula tiene una cantidad considerable de vitamina C.

La combinación de hierro y vitamina C, le brinda cualidades antianémicas, ya que la vitamina C aumenta la absorción del hierro no hemo, propio de los vegetales.

– Minerales: debido a su aporte de hierro, además de vitamina C (que ayuda a absorber el hierro), la rúcula es un remedio para la anemia ideal para introducir en la dieta semanalmente, como en tortillas, platos de pasta o ensaladas. También estimula el apetito, importante en personas cansadas o anémicas.

La rúcula es una planta con efecto diurético debido a su elevado contenido en potasio, indicado para la retención de líquidos.

Contiene calcio, cobre, el zinc, manganeso, magnesio, potasio, hierro

– Aceite esencial: esencia sulfurada (glucosinolatos) responsable del sabor picante de la planta, que contiene sustancias con elevado poder antioxidante y anticancerígeno.

– Carotenoides: contiene zeaxantina y β-criptoxantina. Antioxidantes naturales.

– Flavonoides: la planta contiene kaempferol, isohamnerin y quercetina, antioxidantes naturales de las células.

–Triptófano: aminoácido esencial para promover la liberación del neurotransmisor serotonina, involucrado en la regulación del sueño y el placer. Es por ello que le son atribuibles propiedades afrodisíacas. La ansiedad, el insomnio y el estrés se benefician considerablemente por el aporte de triptófano al organismo.

Propiedades medicinales

Propiedades afrodisíacas

Para la vista

Anti-escorbútica, anti-anémica y revitalizante

Digestiva y aperitiva

Propiedades rubefacientes

Antioxidante y anti-cancerígeno

Antihelmíntica

Propiedades diuréticas

Para el hígado

….¿ sabías que?…..

Considerada hasta hace poco una mala hierba, esta formidable planta con importantes propiedades nutricionales y terapéuticas, en la actualidad comienza a gozar de fama internacional en la alta cocina.

Gentileza: www.susanaperucca.com.ar