Juan Cuello, con el objetivo de luchar por el título en la A1 del handball italiano

El ex jugador de Municipalidad de Maipú llegó a Italia en 2019 y actualmente milita en el Alperia Merano, con el que renovó contrato hasta finalizar temporada 2023/2024.

El mendocino Juan Pablo Cuello, de 25 años, que se desempeña como lateral derecho, regresó recientemente a Italia, tras pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año junto a su familia y amigos en su vivienda de Guaymallén.

El jugador viajó para retomar los entrenamientos con su equipo Alperia Merano, de cara a la reanudación de la segunda parte del campeonato italiano de handball A1 (primera división), el 14 de enero.

Juampi, como lo llaman, expresó: “Juego en Italia desde diciembre de 2019. El club que me contrató por primera vez fue Albatro de Siracusa, en Sicilia, al sur del país. Cuando llegué, el equipo militaba en A2 (segunda división) y después de tres meses de competencia, se suspendieron los torneos, por la pandemia. Al momento de la suspensión, nosotros estábamos en primer lugar con gran ventaja al segundo, por lo tanto, se decretó que éramos uno de los equipos ascendidos para la temporada 2020/2021”.

Indicó además: “Esa siguiente temporada renové mi contrato en Albatro para tener mi primera experiencia en A1 y, luego de una primera mitad de temporada muy difícil, en la que íbamos últimos de 16 equipos participantes, pudimos reponernos y con una gran segunda vuelta terminar en el décimo puesto y salvarnos del descenso. A pesar de pelear abajo en la tabla, individualmente tuve un gran año y quedé séptimo en la tabla de goleadores, lo cual me permitió recibir varias ofertas”.

“Así fue que me transferí al Alperia Merano –agregó–, de la ciudad de Merano, ubicada en la provincia de Bolzano, al norte del país. Es un club que milita en A1 desde hace más de 20 años y que estos últimos años se encuentra siempre peleando en la parte alta de la tabla. Por suerte, me adapte rápido al cambio de ciudad y de equipo, y aunque el año pasado no cumplimos todos los objetivos, se puede decir que fue una temporada aceptable”.

Indicó además que “en la temporada 2021/2022 terminamos en el sexto lugar en el campeonato de Serie A1, lo cual nos dejó fuera de los play off (primeros cuatro equipos), y en la Copa Italia terminamos en tercer lugar. Individualmente otro gran año, terminando segundo en la tabla de goleadores”.

Manifestó además: “Decidí renovar mi contrato en Merano por otros dos años. Por lo tanto, este será mi equipo hasta finalizar la temporada 2023/2024. Esta primera mitad de temporada finalizamos en tercer lugar. El torneo entró en pausa desde el 17 de diciembre y se reanuda el 14 de enero, con la segunda parte del campeonato”.

“En esta pausa por las Fiestas –dijo– y después de ver que Argentina ganó el Mundial, decidí volver a pasar la fiestas en Mendoza. Estuve dos semanas en casa y el 3 de enero ya me presenté de nuevo a los entrenamientos en Italia”.

Más adelante, Juampi consideró que “las expectativas para esta temporada con el club son altas. En el campeonato, el primer objetivo es clasificar a play off (primeros cuatro puestos) y, si se consigue, trataremos de luchar por el titulo. En la Copa Italia, que se disputa en febrero, trataremos también de ir por el campeonato”.

Adelantó asimismo que, “como objetivos personales, por el momento me queda todavía un año de contrato aquí. Por lo tanto, me mantengo enfocado en mi actualidad y a futuro decidiré si continuar en Italia o tal vez ir a España, que es una cuenta pendiente deportivamente hablando”.

Su pasó por seleccionados argentinos

El jugador recordó que “con la selección nacional participé en cinco torneos oficiales, en tres categorías distintas durante todas las inferiores. Mi debut fue en la categoría cadetes (Sub-16). Luego, en juveniles (Sub-19), tuve mi competencia más importante y logro más grande, que fue jugar un mundial, y cerré en categoría junior (Sub-21) jugando otro panamericano; Sudamericano Cadetes 2012 en Perú (campeones); Sudamericano Cadetes 2013. Colombia (subcampeones); Panamericano Juveniles 2015, Venezuela, (subcampeones); Mundial Juvenil 2015, Rusia y Panamericano Junior 2017, Paraguay”.

Su trayectoria

Cuello comenzó a jugar handball “a los 11 años, en el 2008. Después de muchos años jugando futbol, conocí el handball en el colegio, y después, el empujón que me faltaba para probar este deporte fue un profe amigo de mis padres, Gustavo Gallo Latuf, quien me invitó y convenció de probar”.

Manifestó también que “toda mi carrera en Mendoza transcurrió siempre en Municipalidad de Maipú, fue mi primer y único club en la provincia. Tuve la oportunidad de jugar nacionales A en todas las categorías, desde inferiores hasta Liga de Honor, siempre con buenos resultados, con la espina de no haber podido ganar uno, otra cuenta deportiva pendiente”.

Remarcó finalmente: “También fui parte varios años de este equipo de Liga de Honor maipucino que no pierde un campeonato en Mendoza desde hace 15 años, lo cual es un récord absoluto. El único paso por otra institución fue en la primera parte de 2019: fui de refuerzo con el club UnLu de Buenos Aires [actualmente Municipalidad de San Fernando] y participé en el Panamericano de Clubes en Brasil, en el cual fuimos subcampeones”.