Foro de Davos: la visión de los emprendedores argentinos sobre el desafío de producir con alta inflación y poco crédito

Tres emprendedores argentinos que participaron del Foro de Davos 2023 afirmaron que las perspectivas del país estuvieron ausentes de este evento internacional focalizado en el cambio climático y la reconexión global luego de la pandemia.

En una edición que contó con pocos empresarios argentinos y en la que la atención estuvo colocada en la invasión de Rusia a Ucrania, estos participantes contaron sus proyectos luego de participar en el foro que concluyó este viernes en Suiza.

Se trata de Tatiana Malvasio (34 años), COO y Cofundadora de Kilimo, licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba; Gastón Irigoyen (38) CEO y Cofundador de Pomelo, licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés; y María Agustina Ibáñez, (27), que estudió publicidad y diseño gráfico en la Universidad Siglo 21 y es Cofundadora de Evaluados.

— ¿Cuáles fueron los principales temas de interés que detectaron en el WEF de este año?

Malvasio: El cambio climático es el tema transversal en la agenda de la Reunión Anual del WEF: está presente en las conversaciones de todos, desde los presidentes, CEO y hasta los artistas. Pero de todos los temas que aborda el cambio climático el tema agua tiene un gran protagonismo. Tal es así que el foro tiene un equipo exclusivamente dedicado a los temas de agua. Por este motivo, se están desarrollando muchas charlas y actividades con actores públicos y privados para discutir cuáles serían los temas que deberían componer la agenda de UN (Naciones Unidas) Water, una reunión que se celebrará por primera vez en marzo de 2023 Nueva York este año. Por supuesto, también la forestación, carbono y economía circular también son temas que aparecen en la agenda.

Irigoyen: Los grandes ejes son la geopolítica tras la guerra Rusia / Ucrania, la re-globalizacion del mundo, la descarbonizacion del planeta, los negocios / emprendimientos sustentables, la redefinición del trabajo. También la vuelta de la exploración espacial y CBDC: Central Bank Digital Currencies.

Ibáñez: En la agenda principal se conversó sobre la cooperación en un mundo fragmentado, ese fue el concepto general, y casi el 50% de la agenda general fue también cambio climático, se conversó mucho a cerca de las nuevas tecnologías, después sobre lo que son las cooperaciones públicas y privadas, muchas sesiones entre ministros, presidentes y demás. Educación, la comunidad LGTB, liderazgos femeninos y liderazgos jóvenes. También se puso mucho foco dentro de la agenda de cambio climático el liderazgo responsable.

Todas las mañanas había sesiones que eran como trabajar las tres patas: social, económica y medio ambiental, y en estos liderazgos de cualquier persona, público y privado. En mi agenda personal estuvo el liderazgo femenino, agenda de tecnología y las innovaciones como la inteligencia artificial y las problemáticas de la educación.

— ¿Apareció la Argentina entre los temas de conversación de los paneles o en los pasillos?

Ibáñez: Hubo una agenda regional, con participación de ministros y presidentes de Brasil, Colombia, Ecuador. Sobre Argentina puntualmente no escuché nada en las sesiones oficiales en las que estuve; sí en rasgos generales cómo hacemos en Latinoamérica para cooperar y generar oportunidades, que es parte de esta agenda.

La Argentina no está representada por ejemplo en las mesas de Latinoamérica ni tiene un rol central en las conversaciones (Malvasio)

Irigoyen: Apareció en el marco de América Latina como región clave para la descarbonización del planeta, producción de alimentos para el mundo, fuente de recursos naturales y energía verde, y para la inclusión de minorías. También fue destacada por cases de uso innovadores en Fintech.

— ¿Qué perspectivas enfrentan con sus emprendimientos tras un año de alta inflación como 2022, suba de tasas de interés en el mundo y un 2023 que también luce complejo dentro y fuera del país?

Irigoyen: Para Pomelo el 2023 será otro año de inversión, crearemos 50 nuevas posiciones y abriremos operaciones en más mercados para seguir profundizando nuestra propuesta de valor regional en América Latina.

Malvasio: Sabemos que las startups están atravesando un momento complejo porque los inversores están en un momento de mucha cautela. Como equipo prestamos especial atención a que el mercado perciba el valor que agrega la tecnología y poder demostrar esto con números es fundamental; y esta idea trasciende la coyuntura de Argentina porque Kilimo tiene clientes en Argentina, Chile, Perú, México, entre otros.

Ibáñez: Trabajamos en el sector de tecnología, más allá de la coyuntura y la crisis económica mundial y también local; lo que nos permite estar en constante innovación, por más que también sucedan diferentes situaciones económicas tenemos una empresa que actualmente está sólida y en crecimiento, entonces hoy no nos vemos tan golpeados desde ese lado. Con una perspectiva de crecimiento y una aceleración e incorporación tecnológica más ágil para que no nos afecte, también entendiendo que apostamos no solo a un mercado local sino que este afuera para permitirnos tener mayor estabilidad.

— ¿Qué desafíos se plantearon para este año en sus proyectos?

Irigoyen: Permitirle a cualquier empresa fintech, cripto o de transformación digital (banca, retail, y agro, entre otros) emitir tarjetas y ofrecer servicios financieros a sus clientes en los principales países de la región.

Ibáñez: La participación en Davos me permitió tener una agenda global, primero un diagnóstico y una hoja de ruta de lo que se viene, cuales son los intereses. En materia de lo que es tecnología Y educación, una pieza clave sin duda fue la inteligencia artificial con todos sus beneficios, también sus alertas dentro de las limitaciones y como beneficio, una de las ideas claves es como hacer para llegar a mayor cantidad de personas gracias a la tecnología, permitiendo la accesibilidad.

Una de las problemáticas es qué está pasando con estas grandes tecnologías que no solamente pueden ser la causa de agrandar una brecha entre la distancia de personas que conocen la tecnología, personas que no lo conocen, pero también es gran parte de la solución porque gracias a la tecnología vamos a poder apoyar y acompañar a las personas con nuestra plataforma, que en nuestro caso es el seguimiento del aprendizaje, y cómo hacemos esto más accesible.

Malvasio: Sabemos que las startups están atravesando un momento complejo porque los inversores están en un momento de mucha cautela. Como equipo, prestamos especial atención a que el mercado perciba el valor que agrega la tecnología y poder demostrar esto con números es fundamental; y esta idea trasciende la coyuntura de Argentina porque Kilimo tiene clientes en Argentina, Chile, Perú, México, entre otros.

Fuente;https://www.infobae.com/economia/2023/01/21/foro-de-davos-la-vision-de-los-emprendedores-argentinos-sobre-el-desafio-de-producir-con-alta-inflacion-y-poco-credito/