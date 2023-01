El Kun Agüero se ilusiona con volver a jugar con Messi en la Kings League: “Tiene las puertas abiertas”

El ex futbolista Sergio “Kun” Agüero volvió a jugar un partido en la Kings League luego de retirarse de la actividad profesional. Alejarse del campo de juego le impidió compartir momentos dentro de una cancha con Lionel Messi, con quien se ilusiona con formar una dupla ofensiva nuevamente, aunque en la liga que creó el español Gerard Piqué y su compatriota, el influencer Ibaí Llanos.

En una de sus charlas con sus seguidores de Instagram, Agüero fue consultado sobre si existían chances de que el capitán de la Selección argentina jugara en la Kings League con la camiseta de su equipo, Kunisports.

“Obviamente no es fácil, es difícil, pero todo depende de la situación de Leo a fin de temporada. Obvio que Leo y cualquier tienen las puertas abiertas para jugar en Kunisports“, expresó el ex delantero de Independiente.

“Sería muy lindo, pero igual hay que ver porque pueden jugar 12, por lo que uno de los dos va a tener que salir. Obviamente que va a jugar él y yo hago stream…”, dijo a modo de chiste en un streaming.

El Kun Agüero se lesionó el aductor en la Kings League

“Me rompí todo el aductor”, fue la frase que recorrió las redes sociales en los últimos días. Su autor fue el Kun, que se lesionó en un partido disputado por la Kings League.

El ex futbolista había sido titular en su equipo, pero a los 11 minutos tuvo que abandonar el campo de juego por una dolencia, que le impedía caminar con normalidad.

“Me hice mierda. Me rompí todo el aductor. No sé qué mierda pasó. Me molestó un poquito ahí, la puta madre. A recuperarme y ahora hacer el tratamiento en el aductor. Yo creo que en un mes voy a estar bien”, se esperanzó.

Por esta lesión, Agüero no podrá jugar en la Noche Amarilla, evento organizado por Barcelona de Ecuador, en el que él iba a ser el invitado de honor el 28 de enero, día en el que el conjunto ecuatoriano presenta su plantel para la temporada.