Djokovic ganó el Abierto de Australia, alcanzó un impresionante récord y volverá a ser el N°1 del mundo

El tenista serbio Novak Djokovic le ganó por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) al griego Stefanos Tsitsipas para quedarse por décima vez con el Abierto de Australia. El lunes volverá a ocupar la primera posición del ranking ATP, donde desplazará al español Carlos Alcaraz.

Este Abierto de Australia también le permitió a Djokovic obtener su 22° título de Grand Slam e igualar el récord de Rafael Nadal. Además el serbio, que conquistó su 93° torneo como profesional, superó al español en dicha marca y solo tiene por delante a los ex tenistas Jimmy Connors y Roger Federer.

A lo largo del torneo, Djokovic mostró un nivel impresionante para dejar en el camino a jugadores como Dimitrov, De Miñaur y Rublev, entre otros, donde solo perdió un set en la segunda ronda contra el francés Enzo Cocoaud.

Durante los últimos años, Djokovic se mostró prácticamente invencible en el Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada. Su primera conquista en el torneo fue en 2008, mientras que también repitió lo conseguido en 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Además, lleva 28 triunfos consecutivos en el torneo, ya que la última vez que perdió en Melbourne fue en 2018 contra el surcoreano Hyeon Chung.

Durante la premiación, Djokovic aseguró que “debido a las circunstancias, puedo admitir que esta ha sido la victoria más importante de mi vida”. Esta declaración se debe a la importancia de conseguir su 22° torneo ‘grande’ y las condiciones en las que lo hizo, ya que durante las últimas semanas arrastró problemas en uno de sus isquiotibiales. Además, dejó un mensaje para los jóvenes tenistas: “Sueñen en grande, todo es posible y no dejen que nadie les arrebate sus sueños”.

También tuvo palabras de elogio hacia su rival, a quien venció por segunda vez en la final de un Grand Slam (ya lo hizo en Roland Garros 2021, donde le dio vuelta un partido en el que estaba 2-0 abajo en sets: “Hoy fue difícil, me dio batalla pero no va a ser su última final de Grand Slam y vas a tener muchas oportunidades más que yo”.

Por su parte, Tsitsipas se deshizo en elogios ante su verdugo: “Habla por sí solo todo lo que has conseguido. Admiro lo que has hecho por el deporte y has sido una admiración para mí”, mientras que adelantó que “volveré a la cancha y trabajaré más duro junto a mí equipo”.

Esta derrota significó un dolor por partida doble para Tsitsipas, ya que además de perder la posibilidad de ganar su primer Grand Slam, tampoco será N°1 del mundo ya que el vencedor del partido iba a desplazar al español Carlos Alcaraz de la cima.