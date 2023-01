Cuando la edad no es un límite para las pasiones: tiene 62 años y decidió formarse en economía del conocimiento

Miguel Ángel Troiano trabajó toda su vida en ámbitos contables y decidió formarse en lenguaje de programación Full Stack y en marketing, para dedicarse a crear e innovar en nuevos proyectos. Lo hizo a través de los programas de capacitación lanzados desde la Dirección General de Empleo y Capacitación, en el que ya han participado más de 2.600 mendocinos y mendocinas.

Los programas de formación impulsados desde el Ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección General de Empleo y Capacitación, continúan captando la atención de miles de mendocinos que ven en estas herramientas una verdadera posibilidad de crecimiento, desarrollo y superación personal.

Es la historia de Miguel Ángel Troiano (62), quien, durante toda su vida, se ha desempeñado en áreas contables de distintos ámbitos laborales. Desde hace muy poco, decidió emprender un nuevo camino de formación, esta vez vinculado a la economía del conocimiento.

“Tengo 62 años, vivo con mi pareja y soy papá de dos hijas que viven en el exterior. Soy perito mercantil y toda mi vida me he desempeñado en ámbitos contables en Argentina y Europa. Actualmente trabajo en la Bolsa de Comercio, en el área de cobranzas”, comentó Miguel al inicio de la charla.

Troiano inició su proceso de formación con los fundamentos básicos de programación a través de la Institución Educativa Egg. Luego de esta primera experiencia, continuó incorporando nuevos saberes en programación web Full Stack. Recientemente, en diciembre de 2022, recibió un nuevo certificado en Marketing Digital, a través de la Fundación Santísima Trinidad.

Consultado Miguel Ángel sobre qué lo llevó a inscribirse en los cursos, comentó: “Durante la pandemia tenía tiempo como para poder desarrollarme y dedicarme a algo nuevo y específico. La programación me llamó mucho la atención y es algo en lo que ya venía pensando. Quería dedicarme a hacer otra cosa, por lo que comencé a pensar en nuevos proyectos que me permitieran salir de lo habitual, o bien aportar desde otro lado”.

“Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto, porque el primero en el que trabajé lo descarté. Quiero innovar y eso demanda tiempo. Trabajé gran parte de mi vida en el sector bancario. También me he desempeñado en puestos vinculados a la logística y al comercio exterior. Son muchos años de experiencia en el rubro y creo que, con los conocimientos adquiridos, puedo hacer nuevos aportes”, dijo.

Sobre los programas a los que accedió de forma gratuita, Troiano destacó que tanto los contenidos como quienes impartían las clases fueron muy buenos. “El programa me dio mucha satisfacción. El hecho de que las capacitaciones fueran virtuales, para mí ya era algo muy innovador. También me gustó mucho el método cooperativo de trabajo planteado”, destacó.

Además, agregó: “Los espacios de capacitación estuvieron muy bien organizados y me sentí a gusto con todos mis compañeros. No tenía conocimientos sobre el tema en particular. Sin embargo, mi experiencia previa me ayudó a entender los términos que se utilizan en el sector”.

Al cierre, Miguel Ángel comentó que lo más importante es el intercambio que se observaba entre los participantes y los propios docentes: “Se dio un marco de colaboración muy interesante. Recomiendo, a quienes no han tenido la oportunidad de formar parte de estos espacios, que se animen y den ese paso, que seguramente les cambiará la realidad”.

A su turno, Emilce Vega Espinoza, directora general de Empleo y Capacitación, comentó: “La profesionalización en el sector de la economía del conocimiento es primordial, porque si bien es un sector que tiene alta demanda de mano de obra, requiere de personal calificado. Es por este motivo que la Provincia viene desde 2020 impulsando estos procesos de formación”.

“Todo el ciclo de capacitaciones orientadas a la economía del conocimiento ha sido construido teniendo como origen las necesidades y demandas de los sectores empleadores de los perfiles a formar”, agregó Vega Espinoza y cerró: “La política formativa fue completamente federal y es por ello que se orientó a la prestación de un servicio de enseñanza virtual, combinando sincronía y asincronía”.

Más de 2.600 beneficiarios en un año

En este año que acaba de concluir, Mendoza capacitó a 2.624 mendocinos y mendocinas a través de programas vinculados a la economía del conocimiento.

Con el objetivo de generar mejoras en la empleabilidad y nuevos puestos de empleo, desde la cartera económica provincial se brindaron cursos en tecnologías de la información como Python, Java, análisis y gestión de datos, marketing de servicios, power BI e instalación de redes de fibra óptica y cursos de programación Full Stack.

Según un informe elaborado desde la Dirección a cargo de Emilce Vega Espinoza, del total de alumnos (2.624), 411 adquirieron conocimientos en lenguaje de programación Python, 102 en Java, 269 en Análisis y Gestión de Datos y 330 en Marketing de Servicios, mediante la Fundación Santísima Trinidad. Esta primera tanda corresponde a quienes formaron parte del Programa de Capacitación Intensiva en Tecnologías de la Información (CITI)

A su vez, a través del Programa Habilidades Digitales aplicadas a las Ciencias Económicas, iniciativa impulsada de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), recibieron sus correspondientes certificados otros 45 mendocinos que adquirieron conocimientos en lenguaje de programación Python (15), Java (15) y Power BI (15).

Desde la cartera a cargo del ministro Vaquié añadieron que se está en proceso de construcción de capacitaciones orientadas a la infraestructura, comenzando por la instalación de redes de fibra óptica. La prueba piloto se realizó de manera articulada con el Polo TIC y certificaron 23 personas.

Por último, la cifra se completa con los 1.444 egresados a través de la institución educativa Egg en el marco de los cursos de programación Full Stack.