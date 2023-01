Cuál es el plan económico que prepara Massa para llegar a las elecciones

“Voy a estacionar el auto y en 2027 ser el mejor candidato del peronismo”. Esto le respondió Sergio Massa, ministro de Economía, a uno de los empresarios más influyentes del país. El hombre de negocios conocido también por sus camaleónicos reflejos a los vientos electorales se fue convencido. “Había leído que esas eran sus intenciones pero no lo creía. Ahora escuché todo el razonamiento y no tiene necesidad de jugar a perdedor sabiendo que las encuestas le dan mal al oficialismo. Está convencido que, si los números mejoran, lo vendrán a buscar en un futuro inminente y que si tiene que renunciar por ser candidato toda la economía tomaría tinte electoral con un riesgo demasiado alto”, agregó la misma fuente.

El reloj de arena se dio vuelta de cara a octubre y tanto desde el oficialismo como desde la oposición hablan del plan para llegar a las elecciones. Claro que el espejo refleja distintas imágenes según el color del cristal con el que se lo mire. En el Ministerio de Economía están convencidos que tres son los principales frentes de tormenta a despejar: crisis del campo, inflación y deuda.

En el primero de los puntos habrá novedades en los próximos días. Convocarán a una mesa de trabajo en la que se analizará la caída de la facturación, se mirará el mapa de lluvias y también el mapa satelital región por región y producción por producción. Los datos son elocuentes: las exportaciones de granos y subproductos podrían caer este año versus 2022 entre US$9226 millones y US$14.115 millones debido a la sequía. Además, el Estado dejaría de percibir por recaudación fiscal entre US$3143 millones y US$4739 millones.

Estos datos se desprenden de un relevamiento realizado por la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI. La sequía cubre ya casi el 55% del país y llega a niveles alarmantes en cuatro provincias de la región central. “El tema del campo es muy importante no sólo porque lastima futuras exportaciones sino a un sector importante de la cadena productiva”, admitieron desde Economía. También está previsto un programa de incentivo a las economías regionales que se presentará en los próximos días.

En el caso de la inflación la foto no es sencilla. El 2022 terminó con un alza acumulada del 94,8%. De manera que, si bien desde el oficialismo se celebró no haber tocado el 100%, la fórmula presidencial Fernández-Kirchner, se llevó la cifra más alta en 32 años, desde la salida de la hiperinflación y se ubica en el top cinco de los países con peor desempeño a nivel global. “Se está trabajando un nuevo acuerdo que rija de febrero a abril con más y nuevos productos para aumentar la oferta”, resumen en Economía. Pero también en un mayor control. De hecho, el viernes tanto desde la Secretaría de Comercio como desde el Sindicato de Camioneros se preocuparon por difundir la imagen de un operativo del programa de precios justos que tuvo a referentes del Gobierno y al gremio de Pablo Moyano como protagonistas. Pero eso es mucho más que una imagen. “ El sindicato de la alimentación será nuestros ojos en las fábricas, él de Comercio en las góndolas y el de camioneros en la distribución ”, afirmó ante la consulta de LA NACION un alto funcionario de la Secretaría de Comercio. Algo así como una versión peronista de la frase que utilizó el expresidente Mauricio Macri para definir el rol de Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui en su gobierno.

Por debajo de las napas se esconden varias cuestiones. La versión 2023 de generación de villanos económicos está más puesta en los “abastecedores” que en los supermercados con quienes aseguran tener “excelente relación y buenos resultados. “Salvo Día que -tras multas millonarias- aprendió la lección”, resumen. En la Secretaría de Comercio están convencidos que la cuestión de fondo pasa porque se entrega menos mercadería que la necesaria y eso presiona sobre los precios. De ahí que la flamante alianza con camioneros les dará lo que suponen alarmas tempranas para la fiscalización de los precios en las góndolas. Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Procter & Gamble, Unilever, Morixe y Colgate-Palmolive, son sólo algunas de las firmas auditadas. “Ellos también firmaron el acuerdo y ahora deberán hacerse cargo. Vamos a ir controlando las distintas entregas y los camioneros serán nuestra vara de cuestiones irregulares . Esto abarcará desde Arcor hasta otros fabricantes”, agregó otra alta fuente de Economía.

Lucila Bueti, la subsecretaria de acciones para defensa de los Consumidores, es una funcionaria a seguir de cerca. La contadora de Carlos Tejedor y de familia del mundo del campo, tiene luz verde para avanzar con casos emblemáticos. En este sentido hay dos movimientos clave que asoman: las multas para compañías que tenían un tope de $5 millones ahora tendrán uno de 2100 canastas básicas. Es decir, por unos $300 millones. Además, se sumará otro capítulo en la construcción del relato económico. Empezó a funcionar una especie de “escuela de control de precios” para intendentes. Por lo bajo pasaron por las “aulas de la Secretaría” referentes de varias intendencias del Conurbano a las que se les girará en los próximos días el nuevo tarifario de multas y otros tantos están sellando acuerdos. A su vez, la figura de Oscar Alejandro Borda como cara visible de la alianza del gobierno tampoco fue improvisada. Es el jefe de la rama de Logística, integra la mesa chica de la familia Moyano y fue la cara de los bloqueos a Mercado Libre. Golpeó incluso al dueño de la empresa Milo en Avellaneda y la Justicia lo tiene en la mira. No sería el mejor ejemplo de diálogo y consenso, ironizan desde una firma de consumo que asegura que una nueva palabra se sumó a su diccionario: “miedo”.

El tercer frente de tormenta que avizoran desde Economía es financiero. “No lo vemos difícil de cruzar. Ya pasamos el verano que era una meta muy compleja”, afirmaron. En este sentido, habrá dos novedades. Por un lado, buscan instrumentos atractivos para el ahorro que no sean solo para los bancos y por otro hay un proyecto para ordenar la deuda pública en cuanto a perfiles de vencimientos. También buscan gestar alguna alternativa de crédito que hoy es inaccesible. Esto forma parte del plan económico del que Massa habla telefónicamente con la vicepresidenta al menos una vez por semana y con el presidente a través de diálogo cotidiano.

“El país se encuentra en los cimientos de un gran momento” y “más temprano que tarde el pueblo argentino va a reconocer esta verdadera epopeya del gobierno durante estos años”, auguró esta semana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. La epopeya, claro está, es un relato épico o narrativo que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Desde la oposición no creen que eso esté sucediendo y aseguran que el relato no es creíble. La escalada del dólar blue no se detiene. Empujado por una demanda que se recalienta en la segunda quincena de enero, sumado a que la inflación continúa con subas del 5% mensual y un exceso de pesos circulando por la emisión monetaria de los últimos meses. El viernes el tipo de cambio paralelo marcó un nuevo récord nominal y la brecha volvió a superar el 100%, a $ 369 la punta vendedora. A su vez el faltante de dólares quedó en evidencia durante la última encuesta de la Unión Industrial Argentina: siete de cada diez empresas manifestaron que las dificultades en el abastecimiento de insumos podrían generar paradas en algunas líneas de producción. “La no aprobación de las solicitudes y la dilatación en los plazos fueron los motivos más mencionados por las empresas como riesgos de paradas parciales de plantas”, se especificó en el informe de la entidad fabril. Otra alarma para este año.

“El plan económico es el de alargar la mecha o generar una bomba de tiempo de deuda en pesos. Se emitió el equivalente a 10 puntos del producto bruto interno y eso habrá que resolverlo”, dispara Hernán Lacunza, ex Ministro de Economía. Pero también hubo un ajuste del gasto público. En el primer semestre de 2022 durante la gestión de Martín Guzmán había subido 11 puntos reales y durante la gestión Massa cayó 6 puntos. En esto entra la brecha entre la inflación real y los incrementos de jubilaciones, planes sociales y giros a provincias que preocupa a la oposición de cara a 2024. “Pisaron la caja y eso genera un efecto de contención de las variables de la economía pero también muchos de los frenos son artificiales y solo se trata de procrastinar”, admite otro referente de la oposición. Y agrega: “hay mucha preocupación también en el sector privado porque siguen sin insumos”.

De ahí que el teléfono de Antonio Aracre no para de sonar. De hecho, debutó en la función pública mucho antes de lo previsto. Lo hizo con un shock de realidad cuando el secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros le respondió: “ Siga soñando Aracre con llevar adelante cualquier reforma laboral … La vamos a rechazar”. El ahora ex CEO de Syngenta había deslizado su intención de “flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporarse más fácil al mundo laboral”. Eso bastó para que Moyano (h) le marque la cancha. Luego tuvo que aclarar que fue a título personal y no una idea del presidente.

Sin embargo, será recién el primero de febrero cuando formalmente se sume al gobierno como jefe de asesores de Fernández con quien ya tiene reuniones previas. La relación entre el ex CEO de Syngenta y el presidente de la Nación data de 2019 cuando Aracre escribió una carta sobre los problemas del hambre en la Argentina. Allí proponía donar 1% de la producción de harina, aceite, leche y carne para la población vulnerable. Su razonamiento era que si la Argentina producía alimentos para 150 millones de personas de esa manera se podría abastecer de una solución para 1,5 millones. “No debería ser un costo prohibitivo para la cadena”, aseguró en su primera misiva. Ese fue el pasaporte directo para participar luego de la fallida Mesa de lucha contra el hambre en la que también estuvieron Narda Lepes, Marcelo Tinelli y Estela de Carlotto y que al poco tiempo se quedó sin su ministro impulsor y sin reuniones en la agenda. También hubo varias pruebas de amor en el camino: Aracre defendía en público al gobierno, al exministro Guzmán y participó de todas las reuniones a puertas cerradas entre el presidente y los CEO. Se convirtió también en un generador de dólares con el “sojaducto” como llaman informalmente al proceso exportador de la multinacional china. Fue así que, tras su renuncia, le sonó el teléfono y el propio Fernández lo convocó a ser parte de su gobierno del que había salido Julián Leunda. Se trata de una excepción a la regla de un gobierno para el que los CEOs eran hasta ahora mala palabra.