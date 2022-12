Rodolfo Suarez: “El año que viene no voy a ser candidato a nada”

El martes, el gobernador Rodolfo Suarez confesó en LVDiez que su candidato favorito para sucederlo es Alfredo Cornejo, pese a que hay otros competidores de su confianza que se han subido a la carrera por la gobernación. En diálogo con diario El Sol, se refirió a su futuro político y el mandatario dejó en claro que en 2023 “no será candidato a nada”. Solamente está dispuesto a ocupar la banca en el Senado si el ex mandatario viene a competir por la Provincia.

Hay que recordar que el gobernador figuró tercero en la lista de candidatos a senadores (como suplente), por eso podría reemplazar a Cornejo en el Congreso. En su momento esa decisión generó controversia, la candidatura fue impugnada, pero finalmente fue avalada por la Corte Suprema.

Por ahora el escenario es de incertidumbre y todos esperan las definiciones de Cornejo para poder ordenar las fichas locales y lanzar de una vez por todas una estrategia para conquistar al electorado en los comicios.

“Si Alfredo (Cornejo) viene a la Provincia, voy a ser senador, si no viene acá, no voy a ser candidato a nada porque no quiero. Creo que hay que salir del esquema de un gobernador que termina y tiene que ser diputado nacional. Nunca cerré mi estudio jurídico, volveré a trabajar de abogado, no sería candidato”, aclaró el mandatario.

De todas maneras, Suarez no piensa dejar la actividad política y no descarta trabajar en el Gobierno nacional ante un eventual triunfo de Cambiemos. Lo que está claro es que no tiene pensado figurar en ninguna boleta.

“La gente tiene que empezar a ver que uno no está en esto para estar siempre en un cargo. Hay que dar esas señales”, añadió Suarez.

La tensión con De Marchi

También el gobernador se refirió a la interna que se vive en estos días con el socio del PRO, Omar de Marchi, que apunta a sucederlo y que constantemente se planta en contra de la gestión, incluso poniendo en duda la continuidad en la alianza. En base a esa postura del diputado nacional, en Cambia Mendoza le piden definiciones.

“Omar de Marchi tiene que dar definiciones claras para saber si va a estar adentro o afuera”, insistió Suarez, que días atrás se comunicó con el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo para apurarlo también con una definición del espacio.

En algún punto Suarez hizo hincapié en la posición que tiene el radicalismo a nivel nacional con el PRO y se diferenció de lo que hace en Mendoza el partido que comanda Álvaro Martínez.

“Estamos trabajando en Cambiemos y el radicalismo no tiene la posición a nivel nacional que el PRO tiene en Mendoza. Nosotros no dudamos que estamos dentro de Cambiemos. Tanto De Marchi, como Luis Petri, tienen libertad para competir. Gracias a Dios tenemos las PASO”, concluyó.