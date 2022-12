Por qué las reservas brutas cayeron US$ 987 millones a pesar de la liquidación récord del agro

Mayor pago de intereses de deuda, mayor salida por viajes y servicios contratados al exterior y el impacto de la devaluación en el swap con China, algunas de las razones.

Dentro de las razones que encuentra analizando el Balance Cambiario del Banco Central, es que la cuenta corriente cambiaria, si bien superavitaria en US$ 3.605 millones, es un 50% menor a los US$7.188 millones de 2021 para igual periodo.

En dicha cuenta corriente cambiaria impactan las exportaciones récord, sobre todo las de bienes (netas de importaciones) del sector Oleaginosos y Cerealeros el cual aporta US$ 34.501 millones, pero la necesidad neta de dólares del resto de los sectores aumentó hasta US$ 16.201 millones, dejando superávit neto de US$ 18.300 millones.

A su vez, se registró una salida de US$ 8.992 millones dólares por servicios al exterior empujado por los pagos con tarjeta por servicios contratados y viajes al exterior, los cuales luego de la pandemia volvieron a niveles importantes triplicando el déficit de US$ 2986 millones en 2021.

Por otra parte, aumentó el pago de intereses al exterior hasta US$ 5.674 millones. Aquí al desagregar los intereses abonados, se puede observar los egresos por “otros pagos de intereses” y “otros pagos del Gobierno Nacional” acumulan un resultado negativo por US$ 4.066 millones ubicándose por encima del año previo. Mientras que se añaden pagos de intereses al FMI por US$ 1.183,3 millones y a otros organismos internacionales y bilaterales por US$614,1 millones.

Por el lado de la Cuenta financiera cambiaria también hay una sangría de US$ 1.104 millones. En esta cuenta se contemplan los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), ingresos y pagos de capital por toma de deuda y compra/venta de dólares del sector privado entre otros. No obstante la cuenta esta mejorando respecto al año previo que presentaba un déficit por US$ 4.018 millones.

Es importante destacar que aquí se verán variaciones con los desembolsos de organismos internacionales que ya han sido anunciados para la parte final del año, ya que en esta línea se contemplan los desembolsos que viene realizando el FMI.

Por ultimo y bastante significativo está el impacto de la devaluación del yuan en lo que va del año respecto del dólar ya que es el principal activo que contempla el BCRA en otra moneda distinta a la norteamericana. El Swap con China por 130.000 millones de yuanes fue golpeado en su valuación con una devaluación del orden del 14,6% que afecta en US$ 2.250 millones las reservas.

En total, el cambio por valuación con otras monedas tiene un efecto negativo en la estimación de las reservas internacionales brutas entre enero y octubre en US$ 3.518 millones.

De esta forma, sin este efecto negativo y contable, las reservas brutas hubiesen aumentado en US$ 2.531 millones por transacciones hasta el mes de octubre.