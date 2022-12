Mendoza inauguró el primer Centro de Trasplante de Médula Ósea del Oeste del país

Funcionará en el Hospital Central. Se trata de una obra histórica para el desarrollo de la salud de Mendoza, que beneficiará a los habitantes de la provincia con los altísimos requerimientos y estándares que requiere este tipo de operación.

El Gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, inauguraron el Centro de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Central. En el acto también participaron el vicegobernador, Mario Abed; la directora del centro asistencial, Mariana Pezzutti, el senador nacional Alfredo Cornejo y autoridades legislativas y sanitarias de la provincia.

La puesta en marcha de este proyecto concreta un anhelo de la provincia. Se trata de un hito histórico en lo que respecta a servicios de salud para la población de Mendoza, ya que no existe en el Oeste argentino un centro de estas características.

Durante el acto, el Gobernador hizo hincapié en lo que representa el Hospital Central para los mendocinos, para las regiones y para muchas provincias del interior del país. En ese sentido, sostuvo que “este hospital es el claro ejemplo de lo que nosotros llamamos el Modo Mendoza y el mérito es de todos los que aquí trabajan. La salud pública hoy enfrenta un gran desafío, pero al ver las buenas prestaciones que aquí se brindan, muchos ciudadanos deciden atenderse acá”.

Suarez recordó que cuando Cornejo inició su gestión, una de sus prioridades fue el Hospital Central. “Muchas son las transformaciones que se han encarado en este lugar desde diciembre del 2015. Basta con recorrer el hospital para comprobarlo. Tenemos que seguir en este camino”, agregó.

La obra de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) comenzó a desarrollarse en 2014, con una inversión del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) que oscilaba en $9 millones. En esta primera etapa se dejaron listas cuatro habitaciones individuales, con baños propios y aire filtrado absoluto. Luego se incluyeron las áreas de apoyo de enfermería, sector de lavado, local de desinfección, estar de acompañantes, administración y estar médico. Además, está conformado por la cabina de flujo laminar. Esta primera obra quedó concluida en 2016.

En el mismo sentido, Cornejo puso el acento en que el Central es un ícono de la salud pública mendocina y “nunca se ha recuperado tanto como en estos últimos siete años de gobierno”. Recordó que antes 2016 no funcionaban los ascensores y los pacientes tenían que ser trasladados por el montacargas, situación que perduró durante varios meses entre 2014 y 2015.

Impacto en la salud

Para Nadal, la habilitación de esta nueva infraestructura tiene un impacto sanitario fundamental, porque “su función fundamental es llegar a personas que no tienen cobertura y que más lo necesitan”. Explicó además que se logrará que todos los mendocinos puedan acceder a este tipo de trasplantes sin sufrir desarraigo, porque es un proceso de recuperación de más de 30 días que se va a poder hacer en nuestro Hospital Central.

“Esta obra es un avance sustantivo de la salud pública”, resaltó Cornejo, y remarcó este servicio no lo tiene ni siquiera el sector privado en la provincia, por lo cual “debemos sentirnos orgulloso de que el sector público pueda brindar esta prestación que no estaba disponible. Además, tiene una transcendencia enorme para las familias que requieren de esto y tiene un impacto positivo en su economía familiar, al no tener que trasladarse”.

Inversión y prestación del servicio

Con motivo de que el proyecto del Centro de Trasplante de Medula Ósea fuera funcional, se requirió realizar una nueva inversión para adecuar el área de aislamiento. Esto permitió cursar el período pre y postrasplante, dado que los pacientes con este tipo de tratamientos necesitan encontrarse aislados con cuidados especiales.

Esta refuncionalización se realizó en 2021, en dos etapas. La primera fue financiada por el Incucai, con $18.368.517,34, y una segunda, por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza, con $27.233.435,08. Se trata de un proyecto conjunto entre el Incucai, la cartera sanitaria y el Hospital Central.

Nadal recordó también que, en 2018, el Central incluyó un departamento de programa de trasplante que posibilitó la ampliación de su alcance. Actualmente, se realizan trasplantes cardíacos, renales, hepáticos, de córnea y se anunció de renopáncreas. “Esta decisión política de fortalecer este departamento de trasplante no solo pone al Central como lugar de referencia regional único a nivel público y privado, sino que pone a este hospital en una capacidad de resolución y de complejidad que aumenta la calidad de sus servicios”, sostuvo la ministra.

Con las inversiones en conjunto, se logró realizar una obra de infraestructura especializada que permiten tener salas que cumplen con los requerimientos y estándares que requiere el trasplante de médula ósea. A la vez, se está capacitando al personal que compone la nómina del programa en distintitos centros del país.

Al respecto, la directora del hospital comentó que hasta ahora los pacientes tenían que viajar a distintos centros para tratarse, como a Córdoba o Buenos Aires, y eso implicaba un desarraigo de la provincia, no solamente del paciente sino que también de su acompañante, de la familia. Incluso, la Provincia debía afrontar su traslado y de un acompañante durante más de 30 días: “Por esto es una ganancia en calidad de vida, de servicios y de atención”, explicó Pezzutti.

Además, agregó que “ser el primer centro de estas características nos pone en un lugar de muchísima importancia. Los protagonistas que están hoy acá presentes son el gran equipo que llevaron esto adelante, aportando su granito de arena en todo este camino para llegar hasta acá”. Y agradeció a los presentes, al personal del hospital y a los pacientes que serán tratados, que van a ser los principales beneficiarios.