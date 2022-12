Los mejores ejercicios para poner en práctica

¿Falta de motivación para entrenar? La clave podría estar en el intestino

Un estudio publicado en la revista Nature descubrió que modificar el microbioma sería de gran ayuda para combatir la fatiga y predisponer a las personas a hacer actividad física

La preparadora física y Personal Trainer Vilma Marchitelli propuso en tanto una rutina de ejercicios para todo, incluso para quienes se van de vacaciones después de chocar las copas por un año mejor: “Este entrenamiento es simple, con ejercicios fáciles, que cualquiera puede realizar en cualquier lugar y en el momento del día que puedan y lo deseen. Es un entrenamiento de resistencia y, dependiendo del nivel entrenamiento de cada persona, puede agregarle peso (barras, pesas rusas, etc). La propuesta es realizar la mayor cantidad de vueltas posible, siempre siguiendo el ritmo de cada uno y su resistencia. Esta dinámica se denomina Amrap (As many rounds as possible) y se busca mantener un ritmo constante y con el menor descanso posible”.