Los campeones del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2022 “José Hugo Toledo.”

Aire comprimido “A ” Campeona Brisa Morales Sub Campeón Francisco Román Tercero J Ignacio Román Aire Comprimido “B ” Campeona Rocío Morales Sub campeón Juan Manuel Mella Pistola Neumática Campeón Luciano Quinteros Sub Campeón Mauro Mella Tercero Julio Martín Pistola Presición Campeón Rodrigo Guevara Sub Campeón Pablo Gagliarini Tercero Armando Lipparelli Pistola Deportiva Campeón Rodrigo Guevara Sub Campeón Armando Lipparelli Tercero Pablo Gagliarini

Carabina Neumática Campeón Iván Haddad Sub Campeón Agustina Garino Tercero Alé Valentina Luffi Carabina Neumática Juniors Campeón Gabriel Caselle Sub Campeón Brisa Morales Tercero Cynthia Caselle Carabina Neumática “B” Campeón Pablo Crescitelli Sub Campeón Armando Lipparelli Tercero Aldo Pérez Carabina tres posiciones Campeón Iván Haddad Sub Campeón Pablo Martín Tercero Adrian Lipparelli