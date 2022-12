El presidente Alberto Fernández laudó en contra de Portezuelo del Viento y pidió que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental. Esa resolución despertó la furia del gobierno provincial, que si bien esperaba ese resultado, estalló contra la actitud de la Nación.

“Lo que dice es no definitivamente a Portezuelo del Viento, no a la obra más estudiada, no a generar empleo. Es un revés y una discriminación absoluta por parte del Gobierno nacional a Mendoza”, sentenció el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez en declaraciones a Canal 9.

Pese al malestar, en el Ejecutivo, están conformes con las decisiones que fueron tomando desde el 2020 a esta parte, como por ejemplo no adjudicar la obra hasta que no estuviera el laudo para no correr el riesgo de tener que suspenderla en el medio.

“En cada acción el Gobierno de Mendoza ha tenido la precaución de adelantarse. La oposición lo único que hizo fue decirle al Gobernador lo que no tenía que hacer, la oposición, que supuestamente forma parte del círculo íntimo, no ha logrado obtener un solo punto del laudo favorable”, añadió el funcionario.

Lo cierto es que con esta decisión, los fondos que están en un fideicomiso se destinarán a otras obras hidroeléctricas, como lo había mencionado el gobernador con anterioridad. Una de ellas es El Baqueano, que se espera que en los próximos mese se haga el llamado a licitación.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/la-reaccion-del-gobierno-tras-el-laudo-presidencial-contra-portezuelo-del-viento-es-una-discriminacion-absoluta/