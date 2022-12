Distrés o eustrés: cuándo el estrés puede ser beneficioso

De qué forma el estrés acelera el envejecimiento ocular

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de California demostró que un estado de tensión permanente o sostenido en el tiempo puede tener un impacto en la salud visual y acelerar la aparición del glaucoma

Por otro lado, cuando la percepción es de amenaza y no hay un sentimiento de seguridad, el mecanismo que se activa es de distrés. En estos casos, esta emoción está vinculada con la angustia, además agobio, ansiedad y otros síntomas físicos y psicológicos, como pueden ser los dolores de cabeza, la tensión y insomnio, entre otros. En resumidas cuentas, este mecanismo es negativo cuando la persona asume que el factor estresante no está bajo su control, o no es capaz de solucionarlo o no puede cambiarlo.