Terminar el año es casi tan difícil como comenzarlo. El agotamiento de largos días de trabajo, estudio, exigencias personales combinadas con la cercanía de las fiestas generan un combo que favorece la suba de niveles de estrés y ansiedad, que pueden terminar en una experiencia nada gratificante como lo es un ataque de pánico.

Ahora bien, ¿qué relación existe entre el aumento de ansiedad y el fin de año? ¿Qué es y por qué se produce un ataque de pánico?

Graciela Casé es especialista en Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinologia Clínica y asegura que “existe una relación muy cercana entre el aumento del estrés y la ansiedad y el fin de año”.

“Cuando comienza diciembre y ya quedan pocos días para finalizar el año, nuestra mente empieza a realizar un balance de nuestro año. Consientes o no, revisamos si las metas que nos planteamos a principio de año las cumplimos, si nos fue bien o mal”, señaló Casé.

“El hecho de revisar nuestro año y observar que no hemos cumplido nuestros objetivos, o vernos en un lugar donde no nos sentimos cómodos, sumado a que el tiempo que nos queda en el año para modificar esa situación aumenta los niveles de estrés y si no podemos manejarlo, ese estrés se convierte en ansiedad”, indicó la especialista.

Del estrés a la ansiedad

Cuando los niveles de estrés aumenta sin tratarlos y se prolongan en el tiempo, se puede llegar a lo que se conoce como “estado de ansiedad”.

“Este estado ocurre a nivel psicológico y nos provoca sentir temor, alta irritabilidad, un aumento de la tensión general, problemas para conciliar el sueño, y un nivel de alerta muy alto para algunas cosas y muy bajos para otras”, explicó Casé y agregó que “es similar al que sienten las presas cuando están pendiente del ataque de algún depredador. En este caso, la presa y el predador somos nosotros mismos”.

Este estado de ansiedad ya produce “síntomas” como algunos episodios de taquicardias, palpitaciones, mareos, problemas gastrointestinales, que generalmente son esporádicos y en su mayoría la gente ignora.

Ataque de pánico, un miedo exagerado

Si este estado de ansiedad persiste, se ignoran los síntomas y no se toman cartas en el asunto, se puede llegar a un estado de desborde total: un ataque de pánico.

“Esto ocurre cuando ya estamos completamente desbordados y el miedo nos domina por completo. Este ataque es paralizante, no te permite actuar porque hay una sensación constante de peligro de vida. Pero lo importante de destacar es que esto ocurre a nivel emocional y cognitivo, pero no a nivel físico. Ocurre comúnmente que la gente que lo padece dice padecer problemas físicos que no son reales”, explicó Casé.

Los jóvenes, los más afectados

La médica señaló que estos ataques “le pueden ocurrir a cualquier persona, pero que afecta mucho más a los jóvenes”.

“Este grupo de personas está más propenso a ser afectado por altos niveles de estrés, porque son los que están más metidos en las exigencias de la vida cotidiana y más expuestos al exceso de información”, señaló Casé y agregó que la hiperconectividad termina siendo un factor muy importante para aumentar los niveles de ansiedad.

Cómo evitarlos

La experta asegura que lo más importante es reconocer las señales previas. “Generalmente, la gente que está alrededor se las percibe antes que nosotros, debemos escuchar cuando detectan algo en nosotros que está mal. Además, es importante llevar una vida sana, realizar actividad física, darnos nuestro tiempo para nuestros hobbies, como escuchar música o leer algún libro, evitar los excesos de comida y de bebidas alcohólicas y dormir correctamente”, cerró Casé.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/del-estres-a-la-ansiedad-como-nos-afecta-fin-de-ano/