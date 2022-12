A pesar de que los casos de coronavirus no dejan de crecer en el país, incluso, en Mendoza, las autoridades locales aseguran que el sistema sanitario está controlado, lo que se está percibiendo no se asemeja a la pandemia vivida dos años atrás, sino que forma parte de una endemia.

Si bien la Nación recomendó usar el barbijo en espacios cerrados y transporte, en Mendoza su uso sigue siendo opcional, no obligatorio y la recomendación está puesta en la vacunación.

En mayo de este año, a través del Decreto 680/22, el gobernador Rodolfo Suarez estableció el uso optativo del barbijo o tapaboca. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, en las últimas horas, las autoridades sanitarias de Mendoza han ratificado la disposición asegurando que “el que quiere preservar su salud y prefiere usar el dispositivo puede hacerlo tanto en la vía pública como en espacios cerrados, pero ya no es obligatorio, aunque estén creciendo los casos de coronavirus”.

Asimismo, aseguraron que siempre se apeló a la conciencia colectiva, por lo que instan a las personas a inmunizarse. “Los jóvenes son los que más incompleto tienen sus esquemas, en tanto, los adultos mayores, son los que hoy están accediendo al tercer refuerzo”, comentaron.

Crecen los contagios y la demanda de vacunas

De acuerdo con el último reporte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, en la última semana se registraron 27.119 contagios en todo el país y 7 muertes, lo que representa un 115% más de casos que el domingo pasado (12.609).

En Mendoza, los contagios están creciendo, según el último informe (emitido hace una semana) se triplicaron los casos y se prevé que los números sigan en alza, sin embargo, desde Salud refirieron a El Sol que “la situación sanitaria en la provincia está controlada, no hay estrés en los hospitales”.

En las últimas dos semanas se ha observado un fuerte impacto en cuanto a la cantidad de personas que accedió a la inmunización, de hecho, hasta la fecha, cerca de 25 mil personas, la mayoría adultos mayores, accedió al tercer refuerzo, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Monitor Público de Vacunación.

Otro dato significativo es que tras el aumento de casos y contagios, muchos tomaron conciencia y decidieron completar sus esquemas. De hecho, si uno se apoya en las estadísticas, entre el 7 y el 12 de diciembre, de 249.041 personas con el segundo refuerzo colocado se pasó a 251.824, lo que indica un crecimiento exponencial.

Quejas por falta de vacunas y de autotest

A pesar de la recomendación de los funcionarios, son muchas las quejas de mendocinos que aseguran no encontrar vacunas en los centros habilitados.

“El viernes estuve en un centro de salud de Villanueva y no quedaban más dosis”, expresó un joven que quiso colocarse su tercer refuerzo y siguió: “Este lunes fui a otro espacio habilitado en Dorrego y ocurrió lo mismo, es decir, instan a vacunarse, pero no hay dosis suficientes”, comentó.

Este no es el único testimonio, de hecho, en las redes sociales han sido varias las personas que se han quejado por las demoras y la falta de vacunas en diferentes nosocomios. Situación que con el pasar de los días ha comenzado a regularizarse.

Ante esto, Nadal explicó: “Hay mucha gente para vacunarse. Ha aumentado la demanda. En estas instancias hemos dispuesto todo lo que es centros de salud y hospitales para que la gente acuda. Hemos puesto a disposición todos los establecimientos. Estamos evaluando la posibilidad de ver si podemos contener la demanda o evaluar habilitar algún lugar especial”.

Por su parte, Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunización de Mendoza, también respondió a las quejas. Lo hizo hace unos días en su cuenta personal de Twitter: “Moderna y Pfizer tienen una cadena de frío particular, una vida útil entre 2 y 8 grados limitada, por lo que no se puede ‘stockear’, cuando se terminan empezamos un nuevo circuito de reposición. No son ‘caramelos’, tienen una preparación y distribución de alta complejidad”.

Otra de las quejas es la falta de autotest en algunas farmacias, sobre todo, del Gran Mendoza. “La demanda creció en las últimas semanas y no todas las farmacias contamos con stock”, expresó un farmacéutico de Ciudad.

Actualmente, el sistema de salud solamente testea a las personas con síntomas que sean mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables. Por ello, quienes no estén dentro de estos grupos, si quieren testearse deben hacerlo con un autotest en sus hogares.

Mario Valestra, del Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM), explicó: “La demanda aumentó, no de manera exponencial como pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero sí muchos están pidiendo los test. Los mismos se consiguen en algunas farmacias, algunas no cuentan con stock, pero porque no estaban siendo demandados por la sociedad”.

Respecto a los precios de comercialización dijo que “en la actualidad se están vendiendo entre $1.700 y $2.200, depende del lugar”.

