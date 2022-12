Alberto Fernández encabezará un acto para destacar “los logros de su gestión” a tres años de llegar al poder

Con Alberto Fernández como único orador, el Gobierno realizará un acto mañana para destacar los tres años de la administración del Frente de Todos. Ante un público conformado por obreros, médicos, vacunados y beneficiarios de planes sociales, entre otros, el Presidente buscará mostrar “los logros de su gestión” , según indicaron desde la Casa Rosada: desde la construcción de 70.000 viviendas y la aplicación de vacunas contra el Covid-19 hasta la ampliación del Plan Progresar, entre otras medidas.

En medio de las diferencias internas y el cimbronazo que generó la condena a Cristina Kirchner y su autoexclusión como candidata, el acto, que se realizará en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, podría dejar una postal marcada por las ausencias.

“Es un acto de la gente. No es festejo o un festival. Una rendición de cuentas, lo que se hace habitualmente”, describieron cerca de Fernández. El evento comenzará a las 10, horas antes de que se conozca el índice de inflación de noviembre, que se prevé podría rondar el 5,8%. Un número preocupante y más aún en el marco de una inflación acumulada del 90% interanual. Aunque en el Gobierno se ilusionan con que se pueda “romper” la barrera de los seis puntos, admiten que no deja de ser una cifra altísima que complica la situación económica y social en general y los planes del oficialismo en particular.

El acto genera dudas incluso al interior del Gobierno. “En estos tres años se hizo muchísimo y todo con una pandemia y una guerra de fondo, pero no sé si este era el momento para hacer un acto enumerando lo que se hizo. Entre las diferencias internas y la oposición que no nos deja pasar una, creo que mejor pasar lo más desapercibidos posibles”, explican fuentes de la Casa Rosada. “Vamos a hablar de las vacunas y no importa lo que hayamos vacunado, la oposición nos va a recordar el vacunatorio vip. Todos van a marcar cosas negativas, todo lo van a dar vuelta”, consignó otro de los consultados. A eso le suman que si el seleccionado de fútbol gana esta tarde, el ánimo del acto será festivo, en tanto que quedará ensombrecido si el selección queda afuera de la final del Mundial.

Voceros de la Casa Rosada hacen hincapié que será “un acto institucional, con representantes de todas las políticas que cambiaron la vida de la gente estos tres años”. En ese sentido, aseguran que asistirán, entre otros, beneficiarios de los planes de viviendas y del plan Progresar, así como “quienes recibieron el ATP (durante la pandemia) y también quienes se vacunaron”. Junto a ellos también estarán los “artífices” de esas políticas: obreros, albañiles, médicos y enfermeros.

Entre los invitados desde Balcarce 50 mencionan a “todo el Gobierno”, pero aún hay dudas en distintas terminales del oficialismo sobre la asistencia de algunos de los principales referentes. Se descuenta que Cristina Kirchner no será de la partida, pese a que ayer retomó sus actividades en el Senado luego de contagiarse de Covid-19.

Para imponerse sobre las dudas y resquemores de sus aliados, desde la Presidencia también resaltan que el acto estaba agendado desde hace un mes. “Igual que lo del 9 de diciembre a la noche y el video con el mensaje del 10″, agregan, en referencia a los dos mensajes emitidos el último fin de semana por el Día de la Democracia. Resaltan que se habló en la última reunión de Gabinete y descartan que se haya decidido este último fin de semana, tras la condena que recibió la vicepresidenta y el discurso en el que renunció a toda candidatura para 2023. “Hace meses que sabíamos que teníamos el Día de la Democracia y los tres años del Gobierno en medio del Mundial, así que buscamos fecha para las dos cosas”, aseguran.