46 salarios mínimos para ver a Messi: los argentinos dan la vida por un boleto a la final

Luciano Franco en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, antes de abordar un vuelo que lo lleve a Qatar. GUADALUPE AIZAGA

La terminal C del aeropuerto era un hervidero en la madrugada del viernes. A los pasajeros habituales se sumaban los del vuelo directo a Qatar. Era fácil reconocerlos por las camisetas de la selección de Argentina. El entusiasmo de una aventura emprendida de apuro se mezclaba con los nervios del visado y un silencioso sentimiento de culpa. “No hablemos de números, a esta altura la plata ya no importa”, dice Daniel, un arquitecto de 46 años que acepta posar para la foto pero guarda su apellido. Daniel regresó de Qatar el lunes tras ver los primeros partidos junto con sus hijos. Ya daba por perdida la posibilidad de estar en el estadio para la final, pero sus amigos lo convencieron. “Me había resignado, pero cuando estos raros me dijeron ‘vamos’, me enganché. Reservamos los pasajes en el entretiempo de la semifinal con la agencia de viajes y ni bien terminó el partido los emitieron”, cuenta. A su lado está Pedro, el amigo del ‘vamos, vamos’, un comerciante de 51 años que viaja con su hijo de 16. Pedro es habitual: estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018.