Un mono araña, el regalo diplomático de los mayas a Teotihuacán

Los animales han sido históricamente un icono de la diplomacia internacional. Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurrió en 1972. China le regaló a Estados Unidos dos osos pandas, Ling-Ling y Hsing-Hsing, después de que la esposa de Richard Nixon, Pat, comentara en una visita que tenía un gran cariño por esa especie.

En respuesta, el mandatario estadounidense le envió dos bueyes almizcleros. Esta forma de afianzar las relaciones entre dos pueblos data de mucho antes. Un estudio publicado este lunes en la revista estadounidense PNAS profundiza en la relación entre dos civilizaciones indígenas en América a partir del hallazgo de un mono araña en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México. De acuerdo a la publicación, los restos encontrados apuntalan la teoría de que hubo intercambio diplomático entre los mayas y la ciudad prehispánica, pues los académicos sostienen que se trata de un obsequio realizado de una civilización a la otra.

Existe actualmente un gran consenso científico sobre las relaciones que establecieron los mayas con Teotihuacán. Una enorme evidencia hallada por la academia en las últimas décadas apunta a que existía una amplia interacción entre los dos puntos, a través de una amplia red comercial regional y colaboración militar. Uno de los ejemplos registrados es la llegada de un emisario de Teotihuacán al centro maya de Tikal, en Guatemala, en el año 378 después de Cristo, que “sugiere que el Estado de Teotihuacán ejerció una participación militar directa en la sociopolítica maya local en ciertos sitios”, dice el estudio. Pero un grupo de investigadores fue un paso más allá y se preguntó si era posible otro tipo de intercambio y encontró su respuesta en los restos de un mono araña, datado un siglo antes del registro de Tikal. Lo curioso está en que se trata una especie ajena a las alturas de Teotihuacán, hallados en una ofrenda en una de las tres pirámides principales del complejo arqueológico.

Nawa Sugiyama, una de las investigadoras del estudio, señala que se trata un “hallazgo raro” con gran significado cultural porque hasta ahora no había evidencia de un intercambio entre estas civilizaciones es esa etapa tan temprana. “Los monos arañas no se desarrollan naturalmente en ese lugar”, comenta la zooarqueóloga, que lleva más de una década trabajando en Teotihuacán. El descubrimiento es además la prueba “más temprana de cautiverio y translocación de primates en las Américas”, señala la publicación. Para entender la vida que había tenido ese ejemplar antes de morir, el grupo de investigación no solo analizó la longevidad de los restos, sino también el contexto del cautiverio que había tenido basándose en la alimentación que había recibido y la forma en la que se había desarrollado.