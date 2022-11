Por qué la emoción es el mejor cemento para la memoria

El doctor Daniel López Rosetti explica por qué recordamos más las cosas que nos causaron emoción

Las sensaciones cuando se vive una experiencia marcan cómo será recordada en un futuro. Por qué nos acordamos de algo que sucedió hace una década, pero no de un hecho de la semana pasada

¿Cuál es la relación entre la memoria y la emoción? Para empezar, la memoria es esencial para vivir, para acordarse de las cosas, para aprender, para estudiar, para todo. Sin memoria no hay tiempo. Sin memoria, no hay un antes y no hay un después.