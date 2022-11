Patricia Bullrich le envió un categórico mensaje a Cristina Kirchner de cara a las elecciones de 2023: “Te voy a ganar”

Patricia Bullrich, habló esta noche con Luis Novaresio en el marco del ciclo +Entrevistas de LN+ y aseguró que le ganaría a Critina Kirchner en las elecciones. “Te voy a ganar”, comentó. Además, insistió en que la vicepresidenta se “corrió” del Gobierno, que Alberto Fernández “deambula” en la Rosada y que “el único rasgo de gobierno que existe es Sergio Massa”. Por otro lado, reincidió en la interna de Juntos por el Cambio y se diferenció de Horacio Rodríguez Larreta al resaltar que “solo con el diálogo no alcanza” y recordó que en 2016 pidió controlar los piquetes en la Ciudad y no se lo permitieron. Por último le cerró la puerta a una alianza de la coalición con Javier Milei ya que “no tiene que entrar a JxC”, pero no descartó que en el Congreso puedan actuar en conjunto.

Consultada sobre el objetivo del oficialismo proyectado para las elecciones de 2023, Patricia Bullrich explicó que lo que busca el kirchnerismo es quedarse con el poder. “Es un populismo que en algunos momentos está a la izquierda y en otros a la derecha, y lo que conserva es el poder”, dijo y agregó: “Por eso un peronista pudo haber votado a Menem a Kirchner o distintas personas adhiriendo a distintas ideas en la medida en que lo contenía dentro de ese poder”. En este sentido, consideró que quien ostenta el poder es la vicepresidenta: “Cristina Kirchner hoy es la que maneja con más rigor esa fuerza política. No hay nadie en el peronismo que hoy le esté disputando el poder”.

“¿Quién les garantiza el máximo nivel de votos posibles? Cristina. Y si bien no le garantiza llegar al gobierno, no los demos por muertos, pero los abroquela en un poder que les permite decir: ‘tenemos la posibilidad de una vuelta’”, señaló Bullrich. Asimismo, sostiene que “al peronismo hay que tenerle siempre respeto, en el sentido de no pensar que le ganaste las elecciones”, ya que recuerda que en 2019 cuando se creía que la candidata iba a ser Cristina, “hicieron un enroque” y la sacaron para poner a Alberto Fernández y ganaron las elecciones. “No les sirvió de mucho, pero tuvieron la capacidad de hacerlo. Hay que estar muy atentos y tenemos que ser muy competitivos sobre todo de cara a nuestra gente”, subrayó.

Acto seguido, Novaresio le preguntó sobre quién es el que gobierna actualmente y Bullrich reflexionó: “Hoy el único rasgo de gobierno que existe es Sergio Massa. Cristina decidió dar el paso totalmente atrás del Gobierno, lo definió con palabras exactas cuando dijo ‘Mi gobierno terminó en el 2015…’ -en el acto de La Plata- y definió que no era parte de este Gobierno, los dio por muertos estos tres años. Alberto deambula y Massa hace algunas cosas”. Pese a ello, aseguró que ella le ganaría un mano a mano en las elecciones a la referente kirchnerista. “Te voy a ganar”, le dijo.

Luego de adjudicarle el liderazgo en la Casa de Gobierno, Bullrich opinó sobre el ministro de Economía. “Creo que él es un oportunista. Una persona que está también donde está el poder. Se acomoda al poder totalmente, no tiene ninguna nitidez en sus ideas”, dijo y aseguró: “Vio esta posibilidad, y dijo ‘bueno me meto ahí y si salgo menos herido de la herida que puede tener el peronismo hasta ahora puedo tener algún futuro′”.

“A mi no me gusta. Me parece que es una persona que mezcla temas de negocios con la política y creo que eso es incompatible. Vos no podés querer gobernar el país o ser ministro de Economía de un país si tenés a la vez ciertos intereses que tenés que proteger. Tenés que ser absolutamente lejano a los intereses particulares”, explicó y sentenció: “Protege medios, empresas y grupos económicos”.

Macri, Larreta y la interna en Juntos por el Cambio

Más tarde en la entrevista, fue interrogada sobre la posibilidad de bajarse de la carrera presidencial si Mauricio Macri se lo pedía, pero contestó que no. “No puedo depender de otros, tengo que depender de mi relación con la gente y eso es lo más importante si no estaría traicionando lo que dije que iba a hacer, sino es como que lo hiciste por vos y no porque pensabas que eras la persona adecuada para un momento histórico adecuado. Me siento así cada vez más..”, arguyó y a su vez respondió sobre las chances de que Macri vaya por una nueva presidencia: “En principio no es candidato, él dijo ‘no me suban ni me bajen, yo no me anoté‘”.

Sobre cuál es la diferencia entre ella y Larreta consideró que tiene una personalidad con un carácter fuerte, mientras que el jefe de Gobierno “habla más del diálogo”. “Creo que hay cosas con las que tenés que dialogar como me pasó como ministra, pero con el diálogo no alcanza”, sostuvo.

Relató que hay diferentes cambios que deberían aplicarse a la Ciudad como los referidos a la administración, los impuestos y las habilitaciones. “A Larreta lo voté y la Ciudad ha tenido una importante cantidad de obras, pero en todo lo que hace a la transparencia y lo que habíamos hecho a nivel nacional la veo atrasada”, especuló.

No obstante, añadió que es difícil habilitar negocios y comercios en CABA: “La gestión transparente es una gestión en la que vos podrías habilitar un negocio en dos trámites online y no tener ninguna intermediación. Se lo deben decir a Horario todos los días, los comerciantes te dicen que es difícil habilitar”.

Sobre el control en territorio porteño durante su paso como ministra en la cartera de Seguridad recordó una anécdota del primer año de trabajo. “El día 6 de enero de 2016 a mi me sacaron el control de la Ciudad. Fui a una reunión donde estaban Macri, Larreta, Vida, De Andreis, Frigerio y dije que quería hacerme cargo de los piquetes. Y me dijeron que lo iban a pensar. Me sacaron de la reunión. Volví, y me dijeron que se iba a hacer cargo Larreta”.

Quirós, Jorge Macri y Lousteau

La semana pasada el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, lanzó su precandidatura a jefe de Gobierno. Sobre ello la presidenta de Pro dijo: “A mí me gusta. Me parece un buen candidato, pero no sé si él está tan convencido de serlo. Capaz le dijeron que tenía que salir a la cancha a jugar como candidato, pero no lo veo tan convencido”. Por otro lado, “Jorge Macri también tiene experiencia gobernando Vicente López. Pero lo que me parece raro es que si yo apoyo a un ministro que es de Horacio ¿Por qué se enoja?”.

Tras ello, reconoció que la idea del Pro es no perder la gobernación de la Capital, pero que no se opondrá a ningún candidato de la coalición. En ese sentido opinó sobre Martín Lousteau: “Es una persona que desde mi punto de vista es muy capaz, pero hay ciertas cosas que me parece que necesitamos más claridad hacia dónde va. Muchas veces tiene una especie de negatividad contra el Pro. Aporta y vale. Discuto bastante con él, pero me gusta la gente que discute”.

¿Un posible acercamiento con Javier Milei?

En los últimos días Milei dijo que se acercaría a Bullrich si ella le ganaba una interna. Hoy la exministra enterró esa posibilidad: “Yo creo que Milei no tiene que entrar a Juntos por el Cambio. Creo que ha hecho su partido y nosotros tenemos una fuerza que no solo tiene potencia para ser gobierno sino que además tiene condiciones para generar gobernabilidad en la Argentina con senadores, diputados, intendentes y gobernadores. Ahora me parece que alguien que ha abierto un camino a las ideas de la libertad y no quiere venir a JxC no habría que negarle la posibilidad de que sus diputados y los nuestros el día de mañana puedan actuar en común”.

Dolarización y bimonetarismo

Por último, fue consultada sobre el plan económico que llevaría adelante de ser elegida como presidenta y dijo que depende de “cuan hundido esté el Titanic”. “Si el barco está enderezado, que es difícil por la deuda en pesos, vas a un plan bimonetario que te permite mantener el peso. Si lo tenés hundido te vas a una convertibilidad. La dolarización es solo una herramienta si te queda solo el último barco del Titanic y tenés una híper que la tienes que bajar”.

Por eso, aseguró que no descarta la dolarización porque “si vos estás en una situación en la que el mundo entero y todos los argentinos huyen del peso, nunca vas a poder bajar la inflación o desmantelar la economía y no vas a poder hacer nada”.

