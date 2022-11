Neumáticos: las gomerías ya no sufren el desabastecimiento, pero ahora enfrentan un nuevo conflicto por los costos

“Actualmente, la mayoría de los distribuidores contamos con stock de cubiertas, hay algunas marcas que no mandan determinados rodados, pero el estándar llega y está, sin embargo, hoy el factor económico es el que nos está jugando una mala pasada”, contó Griselda, distribuidora local.

Peso este no es el único inconveniente que están enfrentando los comerciantes, sino que también se le suma el aumento de precios que se pliega a los anteriores y que hará cerrar el año con un incremento que rondó el 100% interanual.

“Arrancó el mes de noviembre y llegó con aumento en los insumos. El mismo promedió entre el 8% y 10%, cifras significativas que a la hora de comprar un neumático marcan la diferencia”, contó el empresario Daniel Verdini.

Hay mercadería, pero no se vende

Noviembre es clave para los dueños de gomerías y los distribuidores de neumáticos, ya que muchas personas comienzan a preparar sus vehículos para las vacaciones de verano.

“Esta época es esencial para nosotros, trabajamos muchísimo, sin embargo, este año estamos frenados y no solo ahora, sino que ya venimos así desde hace varios meses, con lo que marca una caída de ventas que supera el 50%, algo realmente preocupante”, explicó Javier Visciglio, dueño de Rodax Neumáticos, una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria.

A la hora de reflejar el panorama actual que se vive en Mendoza, el comerciante expresó: “No hay consultas, está todo muy frenado, algunas reposiciones no se dan en el tiempo que uno espera y a eso se suma a que los costos financieros no se detienen y no es fácil afrontar la situación”.

Por su parte, Verdini manifestó que “las fábricas, que están trabajando las 24 horas del día, priorizan primero a las automotrices y luego a los distribuidores”. Y aclaró: “Pese a ello, contamos con stock suficiente para la demanda, pero el aumento de los precios que sigue en escalada no permiten la reactivación”.

El fenómeno de comprar barato en Chile no se detuvo, pese a los controles aduaneros, y todos los comerciantes reportaron estar al tanto de esa situación que los perjudica notablemente.

“Así como pasa con la ropa, las zapatillas o la electrónica, muchos mendocinos están yendo a Chile a comprar cubiertas porque los precios allá siguen siendo convenientes”, dijo Griselda y aclaró que lo que la gente trae del vecino país son marcas de procedencia China, las mismas que están pidiendo acá, aunque con otros valores.

Los precios por las nubes

La vida útil aproximada de las cubiertas de un vehículo ronda los cuatro años, se estima que cada 70.000 u 80.000 kilómetros es necesario cambiar los neumáticos, algo que en la realidad ocurre cada vez con menos frecuencia.

“Por lo general, lo que la gente hace es estirar el uso, para ello, rotan las cubiertas hasta que realmente necesiten ser cambiadas”, expresaron los comerciantes.

Los precios no acompañan mucho y varía de acuerdo con el rodado: