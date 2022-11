Mema le respondió a Massa y pidió una tarifa diferencial para los productores afectados

Luego de los anuncios para las economías regionales afectadas por las heladas tarifas que hizo Sergio Massa en Mendoza, la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia pidió a la Secretaría de Energía de la Nación que se apliquen precios diferenciados de servicios para los productores afectados por las contingencias climáticas.

Según la dependencia que comanda Natalio Mema, los usuarios de Riego Agrícola han experimentado desde enero de 2022 a la fecha un incremento en el precio de la energía del orden de 267%, ordenados por la Resolución 719/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación.

A eso se le suma la declaración del “Estado de emergencia o desastre agropecuario”, en los términos de la Ley 9083, a las propiedades rurales ubicadas en zonas bajo riego que hayan sufrido un daño de 50% y hasta 79% o de 80% o superior en su producción, por efecto de las últimas heladas tardías. Así, al 30% que a Provincia subsidia por Riego Agrícola a las parcelas menores a 50 hectáreas, en este caso de emergencia, se le suma (cuando el daño es de hasta 79%) 25% del total de la factura final de energía eléctrica. Si es desastre económico (desde 80% de daño), 50% de descuento en la factura final.

En tanto, bajo la firma de Mema, se pidió “incorporar a la Resolución de la Secretaría de Energía N° 742/2022 respecto de los clubes de Barrio y Pueblo a los usuarios de pozos y sistemas de riego de parcelas afectadas a la producción agrícola de la Provincia de Mendoza, con certificado de desastre o emergencia agropecuaria según Provincial N° Ley 9.083 y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1975/2022. durante la vigencia allí establecida.

El Ministro de Economía Sergio Massa, visito la provincia de Mendoza para anunciar ayuda económica a los productores afectados por las heladas, lo acompaña el Gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez

EL PEDIDO DE SERGIO MASSA Y EL CRUCE DE VAQUIÉ

“A la Provincia le hago un pedido. Les pido una reducción de la tarifa de electricidad del 40% o 50% por los próximos 18 meses, incluyendo a los productores afectados en el programa de tarifa social que tiene cada gobierno provincial”, dijo el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en su paso por Mendoza. Con ello abrió una discusión con el Gobierno de Mendoza.

El gobernador Suárez no quiso entrar en el contrapunto, pero el ministro de Economía, Enrique Vaquié, salió a sentar posición, y sostuvo que en Mendoza existe desde hace 30 años un subsidio al riego agrícola que cubre a los productores que tienen 50 hectáreas. “No sé qué quiso decir el ministro cuando hizo referencia al subsidio a la energía, pero no quise interrumpirlo. Esa es otra parte de las imprecisiones que tienen las medidas anunciadas”, arremetió.

“No es lo mismo aumentar ese subsidio hoy, que después de que aumente Massa (en referencia a los incrementos de tarifas establecidos a nivel país). Eso es una cuestión económica que, al ser impreciso el anuncio, no puedo contestar”, agregó Vaquié.

Para Massa muchas veces las provincias terminan reclamando a la Nación cosas que tienen a mano. “En Mendoza ha caído casi un 25% de la cantidad de beneficiarios de Tarifa Social, cuando sabemos que la situación es difícil. Entonces, lo que termina pasando es que se le reclama sobre la segmentación a la Nación, cuando en realidad hay miles de mendocinos que podrían pagar menos tarifas”.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/tarifas-massa-hizo-una-pedido-que-vaquie-califico-de-impreciso/