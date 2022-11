Importaciones e inflación, los temas que concentran la preocupación de los empresarios

Ante más de 250 empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción el ministro de Economía Sergio Massa repasó cada una de las acciones que desarrolló desde que asumió hace poco más de 100 días.

Previamente en el primer piso del Hotel Alvear, se reunió con la cúpula del Grupo de los 6 (Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina) a quienes les adelantó gran parte del discurso que media hora más tarde brindó en el salón principal del clásico hotel de Recoleta.

Con el foco puesto en la búsqueda de consensos, Massa y el G6 se prometieron una cena para la primera semana de diciembre. “Se tomó la idea que lanzó Felipe González, cuando estuvo invitado por el G6 en Buenos Aires de la necesidad de alcanzar al menos unos pocos puntos de encuentro. Lo mismo se habló el otro día en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. A Massa le pareció bien y nos decidimos a trabajar en esa dirección”, señaló a NA uno de los presentes.

Después Massa bajó al salón principal, recorrió cada una de las mesas y saludó uno por uno a cada uno de los asistentes al almuerzo empresarial.

“Ayer leía la carta de Montevideo, la constitutiva de vuestra asociación y efectivamente, aparecía la responsabilidad también del sector privado, de las empresas privadas para actuar, como dice la carta, con rigurosa equidad social, tanto frente a sus miembros como frente a la comunidad” dijo el titular de Hacienda. “La tarea de construir patria, Nación, de desarrollarnos. Todos tenemos una enorme responsabilidad, la principal es la del estado que debe promover el bienestar social y que en los últimos años viene fracasando sin distinción de color político”, aseguró.

Punteó los logros y avanzó sobre los desafíos. El principal: la inflación. Massa reiteró que espera y trabaja para llegar a abril con un índice de precios que comience con el número 3. Por ahora el desafío sigue lejos. Según se escuchó en la mesa principal en donde figuraban algunos miembros del equipo económico como el viceministro Gabriel Rubinstein, los secretarios de Producción José Ignacio de Mendiguren, el de Agricultura Juan José Bahillo y la de Energía Flavia Royón, la inflación en los primeros quince días de noviembre ya alcanza el 4%.

Aún así el ministro destacó el trabajo sellado con empresas del sector alimenticio, higiene y cuidado personal, para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica de los argentinos.

Los empresarios adhirieron a la necesidad de una estabilidad pero no sólo económica, sino también en las reglas de juego. Por eso, uno de los momentos en que acaparó aplausos fue cuando les reconoció “acá hay un grupo de gente que quiere que a la Argentina le vaya bien, quieren previsibilidad y reglas de juego claras“. También se refirió a los que se aprovechan de ciertas fisuras y los apuntó como quienes “destruyen aprovechando errores de las políticas”.

Las importaciones es el otro gran tema que reconoce hoy el sector privado como limitante. “Están al límite”, reconocen desde una central empresaria aunque destacan que aún no se comenzó con el pedido de vacaciones anticipadas. Se han comenzado a liberar las SIRA pero aún hay mucho pendiente. El foco está puesto en avanzar con aquellos insumos necesarios para la producción y no en productos terminados. “A vos no te debo nada”, le espetó Massa al cafetero Martín Cabrales y lo abrazó en su recorrida mesa por mesa. Argentina es importadora neta de café y el sector pudo avanzar con ese producto.

Sin definiciones la promesa de una reedicción del dólar soja quedó latente en el ambiente. Esperan que la semana próxima se efectivice el anuncio. Desde el Gobierno señalan que hay unos 10.000 millones de dólares que restan liquidar y reconocen la fuerte necesidad de engrosar reservas para cumplir con las metas con el FMI. La tentación es grande y el anuncio está a un paso de darse a la luz.

“Los empresarios somos pragmáticos y Massa es pragmático también”, dijo al cierre uno de los empresarios que forma parte del núcleo duro del G 6 y agregó “esperemos que lo logre”.