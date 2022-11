Heladas tardías: en el Gobierno aguardan precisiones sobre los anuncios para el sector agrícola

Luego de la presentación del Plan Integral de Protección a Economías Regionales, el ministro de Economía y Energía de Mendoza realizó un repaso de las herramientas en las que ya trabaja la provincia y las próximas a ejecutarse tras la declaración de la emergencia. Además, hizo hincapié en que aún faltan detalles sobre los anuncios que se realizaron para medir el impacto en la provincia.

El Gobernador Rodolfo Suarez participó de la presentación del Plan Integral de Protección a Economías Regionales que realizó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde anunció una serie de medidas para el sector agrícola afectado por las últimas contingencias climáticas. En el lugar también estuvieron presentes los ministros y funcionarios de las provincias alcanzadas por las heladas.

“Rescato este evento de diálogos y consensos que nos toca vivir por las heladas y las inclemencias atípicas, en esta Argentina de mucha incertidumbre que no encuentra el rumbo. El rumbo se encuentra dejando de lado las banderas políticas, los egos”, sostuvo Suarez al iniciar su discurso.

Massa hizo referencia a seis puntos en los que se trabajarán. Informó la decisión de “hacer transferencias por 1.500 millones de pesos, no reintegrables, a las provincias que están sufriendo para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, también destacó la presencia de Massa en la provincia, pero dejó en claro que faltaron algunas precisiones en el paquete de medidas. “Creo que lo positivo es que algo quieren hacer y ponen su equipo, pero faltan datos que no conocemos. Si en la previa hubiéramos podido trabajar con ellos, podríamos haber mencionado el tema del seguro agrícola, con el que cubrimos $72.000 por hectárea en el que la provincia va a gastar en esta temporada $1.345 millones. Nos hubieran dado plata y podríamos haber llegado a los productores más rápido y habría sido más práctico y fácil. Con la misma plata podríamos haber producido un impacto más rápido y ágil”, añadió.

En el mismo sentido, Vaquié aseguró que de esos 1.500 millones que se dividirán entre todas las provincias afectadas “aún no se sabe cuánto le va a corresponder a cada una”.

En segundo lugar, el ministro de Economía de la Nación anunció la puesta en marcha de dos sistemas de créditos. El primero está “orientado a 18 meses, porque es lo que dura el ciclo productivo, a tasa cero, con devolución a través del Banco de la Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior (BICE) y que también vamos a trabajar desde el Ministerio de Economía con las provincias”.

Sobre la segunda línea de crédito, Massa detalló que es “mucho más amplia, a mayor monto, con plazo de 50 meses, tasa fija al 48%, pero con un dato objetivo: empiezan a pagar a partir del mes 19”. De esta manera, indicó que tendrán “18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción”.

“Las condiciones de crédito tampoco las conocemos”, agregó Vaquié al hacer referencia a las dos líneas anunciadas por el ministro de la Nación. “Solamente dijo la tasa, pero no mencionó cuánto dinero es el que se les va a prestar a las provincias. Tampoco indicó si el préstamo va a ser por hectárea”.

Además, el ministro Massa sumó que “se trabajará en paralelo al sistema de crédito y al sistema de Aportes no Reembolsables con un programa de fomento de las exportaciones, así como lo hicimos con otras cadenas de valor. Lo vamos a hacer desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre con todas las economías regionales”.

Massa agregó que se pondrán dos condiciones: “La primera es que tiene que haber acuerdos y contraactualización entre los exportadores y los productores para que los incentivos que el Estado nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor que está afectado. En segundo lugar, aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen en el programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que, de alguna manera, el esfuerzo del Gobierno llegue no solamente al productor beneficiario de las medidas sino que también llegue a la mesa de todos los argentinos”.

De esta manera, Sergio Massa afirmó que “entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para alentar las exportaciones y compensar las pérdidas de las economías regionales”.

En relación con ese punto, Vaquié sostuvo que “un tipo de cambio diferencial para economías como las nuestras, por 40 días, que fue lo que dijo el ministro, no me parece correcto. Necesitamos de mucho más tiempo. Esto no es soja, en donde se puede tener todo guardado y sacarlo en algún momento. Acá se va exportando todo el año. Por lo menos necesitamos un año para que tenga un impacto real esta medida”.

El ministro de Economía y Energía de la provincia sumó que “en Mendoza existe desde hace 30 años un subsidio al riego agrícola que cubre a los productores que tienen 50 hectáreas. No sé qué quiso decir el ministro cuando hacía referencia al subsidio a la energía, pero no quise interrumpirlo. Esa es otra parte de las imprecisiones que tienen las medidas anunciadas. No es lo mismo aumentar ese subsidio hoy o después de que lo aumente Massa, eso es una cuestión económica que, al ser impreciso el anuncio, no puedo contestar”.

Respecto del dólar vitivinícola, Vaquié aseguró que no puede dar detalles debido a que “las medidas anunciadas fueron muy generales. Hay muchas bodegas que tienen distintos tipos de etiquetas y hay muchos puntos en donde tenemos que afinar detalles”.

Para finalizar, el ministro de Mendoza recordó que “el seguro agrícola está, y por más que esa herramienta tenga treinta años, es cuatro veces más grande que lo que se anunció hoy. Y funciona bien. En cuanto a las nuevas herramientas, estamos incluyendo en el proyecto de ley de Mendoza Activa 4 la entrega de subsidios para sostenimiento de empleo para pequeños productores, contratistas de viñas y para los trabajadores en negro, que no están incluidos en el anuncio de Massa. Estamos haciendo un sistema muy sencillo para estas tres categorías que, calculamos, va a tener un costo de 835 millones de pesos en los próximos cinco meses”.

Estuvieron presentes además la legisladora nacional Anabel Fernández Sagasti; el jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena; el secretario de Coordinación Federal y Operativa Agropecuaria, Jorge Solmi; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia; el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa; y el subsecretario de la Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Tomás Canosa.

También participaron en representación de las provincias el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié; el ministro de Inclusión Digital y Sistemas productivos de Catamarca, Dalmacio Mera; el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Agricultura de La Rioja, Ernesto Pérez; la subsecretaria de Agricultura de Neuquén, Amalia Sapag, y la directora de Agricultura de La Pampa, Natalia Oviedo.