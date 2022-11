“En mi gobierno, si violás la ley, vas preso”, la respuesta de Patricia Bullrich a la amenaza de Pablo Moyano

Luego de que el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dirigiera este domingo un mensaje hacia Juntos por el Cambio en el cual les advirtió cuál será la reacción que tendrá su gremio en el que caso de que ganen las próximas elecciones presidenciales, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le respondió categóricamente.

Durante una entrevista que brindó este domingo en Radio 10, el dirigente planteó: “El inútil de Macri dice que van a privatizar las empresas y que se van a bancar un muerto si es necesario”. Y luego, dirigió un mensaje directo a los líderes opositores. “Señor Macri, señora Bullrich, si vuelven y llegan a tocar un derecho de los laburantes, vamos a ser los primeros que estemos en la calle”.

Sobre estas declaraciones, Bullrich se hizo eco y emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual escribió: “Conmigo los aprietes no van, @PabloHMoyano . En mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso”.

La reacción de Bullrich surge tras los dichos pronunciados por el dirigente sindical, en donde habló sobre el contexto político actual y se expresó “preocupado” por un posible regreso del macrismo al poder.

En esa línea, pidió evitar que regresen. “Vamos a hacer lo imposible para que haya una fórmula de peronismo todos juntos”, dijo Moyano. Y agregó: “Si vuelven Macri y los otros, después no lloremos; entiendo la bronca de muchos compañeros pero tenemos que apoyarnos”.

En la misma entrevista, se refirió a la interna en el oficialismo al criticar la falta de “fortaleza” que tiene el Gobierno de Alberto Fernández para frenar la inflación. “Le falta un poco de fortaleza al Gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”, dijo sobre el congelamiento de precios que planea Sergio Massa para el verano. Además, insistió en el bono que debería otorgar el Ejecutivo en diciembre para todos los trabajadores. “Le pedimos al Gobierno que de un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’, hace seis meses que lo están estudiando”, sentenció.

A su vez, se refirió a la iniciativa del ministro de Economía de congelar los precios durante los meses de verano y dijo: “Esos anuncios de precios congelados que hace el Gobierno no le creo nada, pero a los empresarios no les creo, si siempre se lo llevan en pala, se siguen cagando en todo. No creo en ‘precios justos’ o control de precios”.

Más tarde se le preguntó sobre posibles medidas que podrían tomar desde el gremio que dirige junto a su padre, Hugo Moyano, e indicó: “Después sale la Bullrich [Patricia] a decir que somos extorsionadores. El Gobierno falla en el control de precios”.

Por último habló sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones de 2023, pero insistió en que pregona la unidad del frente y que habla con todos los referentes del peronismo y el kirchnerismo. “Vamos a bancar a este Gobierno hasta el último día, pero si vuelven los otros -la derecha- nos van a venir a sacar todos los derechos de los laburantes”, remarcó y explicó: “Hablo con todos, con Alberto, Cristina, Máximo [Kirchner], Sergio [Massa] pero llegó un momento en que se tiene que dejar de joder, que se junten, hablen y den respuesta a lo que le pasa a los argentinos”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/en-mi-gobierno-si-violas-la-ley-vas-preso-la-respuesta-de-patricia-bullrich-a-la-amenaza-de-pablo-nid06112022/