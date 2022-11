Congelamiento: el Gobierno avanza en la confección de la canasta y se conocen nombres de las empresas investigadas

Coca-Cola, Ledesma, Sancor, Queruclor y Papelera San Andrés de Giles son algunas de las 15 empresas que están bajo análisis de la Secretaría de Defensa de la Competencia por un presunto abuso de posición dominante.

Si bien por el momento en el Gobierno no hicieron trascender la lista, LA NACION tuvo acceso a algunos nombres que hoy están bajó análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a pedido del secretario de Comercio, Matías Tombolini.

Los nombres de las empresas además coinciden con varias de las compañías que fueron acusadas de haber incurrido en “aumentos excesivos” por funcionarios y simpatizantes kirchneristas en las redes sociales.

El dato más llamativo es que en el listado al que tuvo acceso LA NACION figuran tanto empresas líderes y con marcas emblemáticas para sus respectivas industrias, como Coca-Cola y Ledesma, y otras que pueden ser consideradas como compañías medianas y que, más allá de tener un buen desempeño, están muy lejos de haber alcanzado una posición dominante en sus rubros, como Queruclor (la dueña de Querubín y Cuca-Trap) o Papelera San Andrés de Giles (que participa con la marca Felpita).

Por el momento, la mayoría de las empresas no fue notificada por las autoridades de que están siendo analizadas, ya que la decisión de iniciarles una causa o no todavía no está tomada. Sin embargo, algunas firmas salieron a desmentir haber incurrido en cualquier tipo de posición dominante. “En el país hay 15 ingenios operando y en nuestro caso la participación de mercado que tenemos es del 17%, así que es imposible hablar de una posición dominante por más que tengamos una marca emblemática”, explicaron en Ledesma.

En Queruclor, por su parte, aseguran que las subas en su principal producto -la lavandina Querubín, que representa el 68% de su facturación- estuvieron por debajo de la inflación (48% entre enero y septiembre). Además destacaron que están sufriendo “aumentos de proveedores monopólicos donde no tenemos opción de reemplazo”.

AD

“El caso más relevante es de Alcalis de La Patagonia (Alpat), el único productor de carbonato de sodio. Esta materia prima representa el 40% del costo del detergente en polvo y hasta septiembre acumuló un aumento de 240%. Es imposible que eso no impacte en el precio de venta”, explicaron en la compañía que se define como “pyme familiar, orgullosamente argentina”.

En todos los casos, las empresas son investigadas bajo la figura de “abuso de posición dominante”, que está presente en la mayoría de las legislaciones sobre defensa de la competencia del mundo. El espíritu de la ley es evitar que las compañías que tienen el control de una categoría o negocio incurran en prácticas consideradas como abusivas y que no se aplican para los jugadores más pequeños. Dentro de estas prácticas figuran acciones como las ventas atadas (es decir, para comprar un producto o servicio también hay que adquirir otro de la misma compañía), la negativa a la venta, la imposición de precios de reventa o la aplicación de precios abusivos, que sería la acusación que hoy está analizando la Secretaría de Comercio.

La Secretaría de Comercio también inició una ronda de reuniones con supermercados, como Toledo, para pedirles que no acepten listas de precios de los proveedores con subas superiores al 4% mensual

Lista de congelados

En forma paralela a estas investigaciones, en la Secretaría de Comercio también avanzan con la definición de la canasta de productos que tendrán su precio congelado por 120 días a partir del 1° de diciembre.

En las últimas horas, la dependencia que conduce Tombolini empezó a enviar a los principales jugadores de consumo masivo un listado con los productos que buscan sumar a la canasta. “En nuestro caso, nos están duplicando la cantidad de artículos que tenemos hoy en el programa Precios Cuidados”, explicaron en una compañía.

La lista que está presentando la Secretaría de Comercio es una propuesta tentativa a ser analizada y negociada con las empresas, aunque en algunos casos los fabricantes ya anticiparon que les resultará muy difícil congelar los precios de algunos productos que son muy sensibles para su negocio.

Tombolini también siguió durante el día de hoy con los encuentros con las principales cadenas de supermercados. Hoy fue el turno de Changomás, Cencosud (Jumbo, Disco, VEA) y la marplatense Toledo. En este caso, los pedidos pasan por exigir que ningún supermercado acepte una lista de precios con un aumento superior al 4% mensual e invitar a las grandes cadenas a sumar productos de sus marcas propias a la canasta de congelados.