Con apoyo del PJ en obras, el presupuesto tiene media sanción en Diputados

Hay media sanción para el Presupuesto 2023 y el peronismo otorgó algunos avales como el del plan hídrico. La doble vía en el este y el acueducto en el sur tienen autorización para endeudamientos en pesos porque lo financia Nación, lo mismo que para una parte del Metrotranvía.

Las negociaciones habían llegado a ben puerto obteniendo los apoyos para el endeudamiento de las obras. Hasta que llegó el momento de la votación. En un hecho insólito, todo se estancó porque el peronismo quería votar por la negativa todo el proyecto, que luego habilita el tratamiento en particular que es donde están los pedidos de endeudamiento en las obras. Esa discusión de técnica legal empantanó el debate hasta cerca de la medianoche.

Hay que recordar para la aprobación del presupuesto no hacen falta dos tercios de los votos, pero si para avalar deuda. Cambia Mendoza tiene la mayoría, pero no cuenta con el número especial para el endeudamiento.

El punto en la discusión es que el tratamiento en general no tendría los dos tercios para aprobar el plan de obras y eso abriría la puerta a un futuro cuestionamiento de los créditos de las obras. Hay un antecedente que en radicalismo tienen grabado a fuego, que fue en la discusión del presupuesto 2011.

Jorge Tanús era el presidente de la Cámara, y en una jugada pícara, solicitaron la votación en general. Y todos votaron, incluidos los radicales, pero ningún capítulo fue votado en particular. Con los votos positivos aprobados, todo terminó en la Corte con un fallo a favor de la votación.

Así, se realizó una interpretación del artículo 153 del reglamento de la Cámara de Diputados. Tras aprobar y dejar en claro el asunto, se procedió a la votación por capítulos y allí el peronismo aportó los dos tercios de los votos necesarios.

Los apoyos estuvieron divididos. El Frente de Todos negó la pauta de gastos, pero avaló las obras con algunos cambios, aunque José Luis Ramón se desmarcó y rechazó todo. Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) sólo avaló el plan hídrico. Mercedes Llano (PD), al igual que el líder de la frazada, votó en forma negativa todo, hasta la pauta de gastos.

LAS NEGOCIACIONES POR LAS OBRAS

La discusión del presupuesto provincial parecía conducir a obtener solamente la pauta de gastos y el plan hídrico propuesto por Aguas Mendocinas. Dentro del Frente de Todos se vivieron horas frenéticas por la interna que se desató en el armado de las listas partidarias, durante el último fin de semana.

No hubo acuerdo y finalmente Emir Félix y Roberto Righi encabezarán las listas disidentes en San Rafael y Lavalle, respectivamente, enfrentándose al kirchnerismo. La incógnita era si la interna peronista iba a impactar en la votación presupuestaria.

Reuniones y llamados terminaron acercando algunas posiciones para que los intendentes tengas obras en sus comunas. Eso sí, hubo condiciones. Los montos en dólares para la doble vía Rivadavia-Junín y para el acueducto Monte-Comán La Horqueta fueron pasados a pesos.

El ajuste propuesto es según el índice de precios de la construcción que mide la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), ya que estas obras serían financiadas por la Nación, bajo el Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional (Fffir).

Recordemos que el endeudamiento que pidó el Ejecutivo originalmente sería destinado de esta manera: U$S 130 millones para un paquete de trabajos en el Gran Mendoza para eficientizar el uso del agua; U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía del Este (Rivadavia – Junín – San Martín); U$S 15 millones para el acueducto ganadero Monte Comán – La Horqueta; y U$S 115 millones para la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia el sur (Luján) y el norte (Las Heras).

Con las negociaciones que hubo durante la extensa sesión de Diputados, este paquete de obras y sus montos fueron modificados, para cubrir las expectativas del Frente de Todos-PJ.

El plan hídrico se incrementó a U$S 220 millones, tras el pedido de fondos desde Maipú y Luján que prestan el servicio a vecinos y vecinas en su municipio. Habrá U$S 35 millones más para un paquete de obras en Luján de Cuyo; y otros U$S 35 millones que corresponden a otro plan de obras en Maipú. Se acopló Lavalle que también recibirá una partida de U$S 20 millones: U$S 15 millones para el tratamiento de aguas grises en Campo Espejo y que estén aptas para riego de cultivos y U$S 5 millones para la impermeabilización de canales que trasladen el agua desde Campo Espejo hacia los cultivos.

El Metrotranvía que había recibido reparos desde un inicio, debió pelear por una tajada de los U$S 115 millones obtenidos inicialmente. Obtuvo U$S 30 millones pero también en pesos, que implican unos $5.000 millones cuyo destino serán obras iniciales previas, como apertura de calles, semaforización, relocalización de familias, etc.

La intención de la Secretaría de Servicios Públicos que ya tiene listo el pliego y espera poder llamar a la licitación, es empezar con ambos tramos paralelamente y las obras iniciales que éstos conlleven.

ARGUMENTOS LIGTH

Desde que se presentó el proyecto de presupuesto 2023, el PJ no había criticado demasiado el paquete de obras por las que se pide endeudamiento, sino que más bien entienden que el Gobierno no ha invertido todo lo que ha propuesto en obras públicas, por lo que han manifestado que “se debería invertir más con los recursos que se tienen, y no tanto pedir créditos para endeudamientos”, indicaron. También aseguraron que Mendoza debe apuntar más al “desendeudamiento” que a volver a tomar créditos.

No obstante, según los observadores de la rosca legislativa, parte de las discusiones han estado dentro del propio peronismo, ya que desde el sector del kirchnerismo estaban en las últimas horas más reacios a aceptar los accesos al crédito por parte del radicalismo; mientras que el sector de los intendentes pretendían la aprobación de dichas autorizaciones, entendiendo que gran parte de ellas impactarían sobre sus comunas.