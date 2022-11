7 Consejos para cuidar tu piel en verano

Sabemos la importancia de tener una piel sana y cuidada. El estrés, los factores ambientales, el sol, son aspectos que pueden dañar nuestra piel con el tiempo. Hoy queremos daros algunos consejos para cuidar la piel en verano ¡Toma nota!

Cuidar adecuadamente de nuestra piel es esencial para un mejor aspecto y salud. Es necesario cuidar y tener una buena rutina para el cuidado de nuestra piel a diario, en especial en los meses de verano. Es en esta época del año cuando nuestra piel necesita un plus de hidratación, cuidado y protección.

Y es que a corto plazo una piel que no ha sido cuidada adecuadamente puede volverse seca, áspera e incluso descamarse. Como especialistas en dermatología, os damos algunos consejos para cuidar tu piel en verano.

Limpieza y preparación de la piel

Para disfrutar de una piel sana y gozar de un bronceado uniforme es muy importante que la piel esté limpia y preparada. Es muy importante, en especial en temporada estival, la limpieza diaria de la piel con productos suaves que eliminen la suciedad sin alterar el manto ácido de la piel.

Hidratación

Si hay algo realmente importante en verano es una adecuada hidratación de la piel tanto de forma externa como interna. La falta de agua e hidratación en la piel se traduce en un aspecto seco, apagado e incluso descamado. Las duchas, baños y el hecho de beber abundante agua pueden prevenir la deshidratación de la piel.

Además, es conveniente aplicar cremas hidratantes en abundancia sobre todo el cuerpo después de cada ducha, y usar jabones syndet sin jabón u oleogeles de ducha, que la deshidratan menos. Esto ayuda a proteger la superficie cutánea, haciendo que el agua quede retenida en el interior, hay que prestar especial atención a la zonas más secas, como talones, codos y rodillas. También al rostro, cuya piel es más fina y requiere de tratamientos dermatológicos específicos.

Protección solar diaria

Uno de los principales errores que cometemos en verano es el de aplicar protector solar exclusivamente si vamos a la playa o piscina a tomar el sol. Lo cierto es que el sol nos toma igualmente en cualquier zona exterior aunque llevemos la ropa puesta. Por ello, debemos incorporar a nuestra rutina de cuidado corporal y facial el uso de protectores solares a diario, siempre de factor 50 y renovarlos con frecuencia.

Bebe mucha agua

Como ya hemos comentado, la hidratación de la piel debe realizarse tanto por fuera como por dentro. Y es que el cuerpo pierde agua con el calor y es necesario reponerla. La falta de agua en el cuerpo puede producir envejecimiento prematuro y sequedad en la piel. Para mantener nuestra piel bien hidratada debemos beber mucha agua, unos 2 litros.

Ropa adecuada

Otro aspecto a tener en cuenta para cuidar tu piel en verano es la ropa que usamos en verano, lo ideal son tejidos naturales, frescos que permitan la transpiración. De esta forma evitamos excesiva sudoración, reacciones por falta de transpiración, etc. Cuando vayas a la playa o piscina no uses colonias o productos que lleven alcohol, ya que podrían causar irritación o manchas en la piel. Debemos proteger y cuidar las zonas que presentan mayor exposición al sol como el rostro, cuello, pecho, brazos, piernas y nuca. Utiliza fulares, sombreros, pareos, etc. Ya que ayudan a proteger estas zonas de una exposición muy prolongada y mantienen fresco el resto del cuerpo.

Alimentación

Hay que comer de todo, pero es cierto que la ingesta de determinados alimentos ayuda a mejorar el aspecto y salud de tu piel. Para cuidar tu piel en verano consume frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes, ya que ayudan a prevenir la degeneración celular y estimulan el flujo sanguíneo de la piel.

Algunos de estos alimentos son: leche, huevos y pescado como fuentes de Vitamina A, almendras, nueces y melocotones como fuente de Vitamina B, naranjas, piña y kiwis son fuentes de Vitamina C, y frutos secos y tomates para la Vitamina E. Si mantenemos una dieta equilibrada se favorece la hidratación de la piel y el bienestar general del organismo.

Tratamientos estéticos

Por último y no menos importante, existen tratamientos estéticos que se puede aplicar en verano sin perjudicar la salud de la piel, sino todo lo contrario, ayudan a mejorar la hidratación y su aspecto. En Clínica Clemente aplicamos tratamientos para mejorar y preparar la piel para el verano, como la Skin Boosters con ácido hialurónico, que permite conseguir una gran hidratación de la piel, tiene acción antioxidante y aporta vitaminas. Además, debido a que con el sol gesticulamos más, es una época perfecta para tratar las arrugas del tercio superior, y también es una de las épocas en que más demandáis mejorar los labios mediante un refreshing.

Y sobre todo la depilación para mantener el pelo corporal controlado este verano. Si bien es muy común pensar que no es recomendable la depilación láser o fotodepilación durante los meses de verano. En Clínica Clemente contamos con un equipo de última generación con el que es posible seguir depilando en verano con las máximas garantías y sin riesgo de quemaduras. Para que no renuncies a una piel lisa y sin vello.

