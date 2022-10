World´s Best Vineyards: Mendoza en el top 50 del enoturismo mundial

Son 4 las bodegas mendocinas que forman parte de la prestigiosa lista y serán las representantes de Argentina durante todo el 2022. El ranking incluye experiencias de turismo del vino de 20 países de los 6 continentes.

Como sede de los World´s Best Vineyards 2022, Mendoza recibió una comitiva de más de 60 expertos en turismo vitivinícola de 25 países. Los especialistas recorrieron durante 4 días distintas zonas vitivinícolas y visitaron 9 bodegas.

El encuentro tuvo su momento central el miércoles, con el anuncio de las 50 Mejores Bodegas del Mundo, con transmisión internacional, que se realizó en la bodega Zuccardi Valle de Uco. Estuvieron presentes por el Gobierno de Mendoza, la ministra Nora Vicario, los ministros Enrique Vaquié, Víctor Ibañez y Víctor Fayad, el coordinador de Gobierno, Santiago Suarez, y el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, distintos representantes de los sectores turístico y vitivinícola provincial, la delegación internacional encabezada por su director, Andrew Reed, y decenas de periodistas y expertos en vino de todo el mundo.

La ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, destacó en nombre del Gobernador Rodolfo Suarez, la confianza en Mendoza, Argentina, para la organización del World’s Best Vineyards 2022 y para recibir, de esta manera, la importante delegación de especialistas de los cinco continentes. Los expertos compartieron la “experiencia Mendoza” a través de la visita a las nueve bodegas anfitrionas: Diamandes, Catena Zapata, Anaia, El Enemigo, Huentala Wines, Salentein, Zuccardi, Durigutti y Cheval des Andes.

Vicario señaló que “la provincia consolida su perfil vitivinícola a nivel mundial, como la principal región vitivinícola de Argentina y la que más bodegas concentra, con más del 92% de los ingresos por exportación de vino a nivel nacional”. “Aquí además, el sector privado y el sector público entendieron la importancia estratégica del enoturismo, que pasó de vincularse a propuestas recreativas en las bodegas, a ser toda una actividad productiva en sí misma, con impactos multiplicadores en la economía y el empleo”, agregó la ministra.

Además, Vicario subrayó el impulso que el turismo del vino le ha brindado a la provincia internacionalmente: “De las más de 1000 bodegas que tiene Mendoza, 176 están abiertas al turismo. En este sentido, el enoturismo le dio un salto de calidad a la oferta turística de Mendoza, lo que ha hecho que figure en el contexto mundial. De igual manera, cada premio que reciben las bodegas nos abre una ventana al mundo. El vino es un símbolo de naturaleza, trabajo y esparcimiento, que a la provincia le ha permitido llegar a millones de personas tanto en el país como a nivel global. En la misma línea, a través de este evento de alcance mundial, transmitimos la experiencia enoturística que ofrece Mendoza”.

Por su parte, Andrew Reed, director general de World’s Best Vineyards expresó: “Hemos sido tratados con una hospitalidad espectacular y hemos recorrido bodegas increíbles por todo Mendoza. Estoy realmente impresionado por cómo todos los hacedores del vino trabajan juntos, comparten información para hacer mejor al vino, no solo para ellos mismos, sino también para Mendoza y para Argentina”.

Las 4 bodegas argentinas del ranking 2022 son de Mendoza

En esta edición, Mendoza nuevamente ocupa un lugar protagónico en el conteo de World´s Best Vineyards con las bodegas Catena Zapata en el lugar número 9, Trapiche en el 17, El Enemigo Wines y Salentein en los puestos 21 y 25 respectivamente. Las cuatro empresas mendocinas son, por este año, las representantes argentinas de la lista de los mejores 50 viñedos.

A lo anterior, se suma el hecho de que después de 3 años consecutivos de ocupar el primer puesto del ranking, la bodega Zuccardi Valle de Uco, fue reconocida con la mención “The Best of de Best”, pasando a formar parte de una nueva categoría dentro del certamen, en la que aquellos establecimientos que encabezan la votación anual en tres ocasiones son incluidos en el “Salón de la Fama” de las mejores experiencias vitivinícolas globales, y ya no pueden ser seleccionadas en las ediciones posteriores del top 100 de World´s Best Vineyards.

El número uno del podio lo obtuvo la bodega italiana Marchesi Antinori in Chianti Classico. La lista completa de las 50 mejores viñedos del mundo para visitar puede consultarse en la web https://www.worldsbestvineyards.com/

Durante el cierre del evento en la bodega Cheval des Andes, Andrew Reed anunció el próximo anfitrión de World’s Best Vineyards 2023, que será La Rioja, España. José Luis Lapuente, director general de Denominación de Origen Calificada Rioja, manifestó que Mendoza ha sido “una excelente anfitriona” y que se lleva la “experiencia completa de la oferta enoturística que ofrece la provincia, con la excelencia de su atención y cordialidad durante todo el evento”. Reveló que esperan replicarla en la edición 2023 en La Rioja.

En el cierre, María Laura Ortiz, directora ejecutiva de World´s Best Vineyards y Academy Chair para Argentina, resumió su experiencia en Mendoza: “Hemos terminado una semana intensa, pero con un balance positivo para los que somos parte de World´s Best Vineyards y en especial, para Mendoza, que no solo se lució a los ojos de los visitantes, sino que también logró inaugurar el Hall of Fame con una de sus bodegas, un paso muy importante para el turismo del vino argentino que será recordado por siempre”.

Sobre World´s Best Vineyards

La lista anual destaca los mejores viñedos para visitar a nivel mundial y tiene como objetivo promover el enoturismo global.

Cada año, el ranking destaca establecimientos vitivinícolas únicos con experiencias inigualables para los visitantes, desde maravillas arquitectónicas modernas, bodegas antiguas protegidas por la UNESCO y restaurantes con estrellas Michelin, hasta bodegas familiares con recorridos íntimos.

La academia de votación consta de más de 500 destacados expertos en vinos, sommeliers y expertos en viajes que presentan sus nominaciones en función de los diferentes criterios que destacan las experiencias enoturísticas en los destinos, incluida la calidad de la experiencia general, el ambiente, la cocina, las actividades, las vistas, el personal y relación calidad-precio. Luego, los resultados se recopilan y convierten en la lista de los mejores viñedos del mundo.