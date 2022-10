Una Reina lo hace posible – Por:. Beatriz Genchi

La Reina Elizabeth II puede que ya no esté con nosotros, pero su memoria dejará un impacto en el mundo y seguirá dando sorpresas varias.

Ahora, muchas cadenas de todo el mundo se preparan para transmitir especiales y homenajes dedicados a la difunta monarca.

Antiques Roadshow es un programa de televisión británico transmitido por la BBC en el que los tasadores de antigüedades viajan a varias regiones del Reino Unido (y ocasionalmente a otros países) para tasar las antigüedades traídas por la población local (en términos generales). Ha estado funcionando desde 1979, basado en un programa documental de 1977 y desde Argentina también tuvimos oportunidad de verlo

La serie ha generado muchas versiones internacionales en toda Europa, América del Norte y otros países con el mismo formato de televisión. El programa es presentado por Fiona Bruce y está en su serie 45 y como no podían ser menos también incluyeron a la Reina

En un reciente capítulo de “Exposición itinerante de antigüedades” emitió un episodio particularmente interesante tras el fallecimiento de la Reina. El especial presentó muchos momentos importantes en su vida, incluida la boda real con el príncipe Felipe en 1947.

“Pero un fanático del programa trajo algo realmente sorprendente.” anunciaron: “Un invitado tiene algo con una conexión fascinante con la difunta reina Isabel II.”

Y se presenta un horticultor con algo que impactó a todos. Su nombre es Tom Hart Dyke y mostro una polilla muerta, sobre el vestido de novia de la Reina. Dyke contó a los expertos cómo su abuela trabajaba con la seda y el proceso de creación.

“Y esta es la polilla de seda original Bombyx mori (especie que se extiende desde el norte de la India, China, Corea, Japón y las regiones más orientales de Rusia.) ¡Estos y los huevos a su alrededor fueron los responsables del vestido de novia de la Reina!” así dijo Dyke a los analistas en el programa. Por lo que entiendo que identifico a la especie y no a la polilla que origino, esa seda…

De acuerdo a distintos idóneos en el tema “El vestido de novia de la Reina estaba hecho de satén de seda color marfil y estaba bordado con lirios estrella y azahares. También estaba adornado con 10.000 perlas de semillas y costó unas 30.000 libras esterlinas en ese momento y tardó siete semanas en fabricarse. Fue diseñado por el modisto real Norman Hartnell y una de las damas de honor de la Reina, Lady Pamela Hicks, dijo anteriormente sobre el vestido: “Con su vestido de novia y su tiara el día de su boda, ella fue un golpe de gracia”.

Ante tal declaración del programa solo nos queda saber quién es Tom Hart Dyke para ver que viso de seriedad le damos…

Es un joven inglés (nacido en 1976) horticultor, autor y cazador de plantas de la familia Hart Dyke. Hijo y heredero de Guy y Sarah Hart Dyke. Parece pertenecer a una dinastía de horticultores ya que su abuela horticultora fue quien lo intereso en las plantas, cuando el apenas tenía tres o cuatro años.

Es el diseñador del World Garden of Plants. El jardín mundial que contiene aproximadamente 8000 especies de plantas, muchas recolectadas por Hart Dyke de sus entornos nativos. Y se encuentra alrededor de la mansión que data de 1497 y ha sido el hogar de la familia Hart Dyke desde entonces.

El sigue una tradición de cazadores de plantas británicos victorianos y eduardianos, como Francis Masson, que asumió riesgos para adquirir especies raras de plantas. En 2000, Hart Dyke fue secuestrado por presuntos guerrilleros de las Farc en el Tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, mientras cazaba raras orquídeas, una planta por la que tiene una pasión particular. Él y su compañero de viaje, Paul Winder, estuvieron cautivos durante nueve meses y amenazados de muerte.

Desde allí se ocupó en crear un diseño para un jardín con plantas recolectadas en sus viajes, dispuestas en forma de mapamundi según su continente de origen.

A su regreso a casa, Hart Dyke puso en práctica su diseño en el jardín de hierbas victoriano de la familia. La historia de la creación de The World Garden of Plants fue el tema de una serie de 6 episodios de BBC2 , “Save Lullingstone Castle” (KEO Films) en 2006. A esto le siguió una segunda serie de 6 episodios, “Return To Lullingstone Castle ” en BBC2 en 2007.

Las características del jardín incluyen la casa Hot & Spikey, que contiene más de 1000 variedades de cactus, suculentas y bromelias de todo el mundo. También es patrocinador de la organización benéfica British Cactus & Succulent Society.

Hart Dyke apareció en el programa PBS Nova en 2002, Orchid Hunter, documentó su regreso a la caza de orquídeas raras en terrenos peligrosos en otra área políticamente inestable en Irian Jaya , en las selvas tropicales de Nueva Guinea occidental.

Digamos que tiene un C.V. importante, ahora lo de la identificación de las polillas…no encontré la fundamentación de porque llego a esa conclusión mas que lo escueto del principio. Peroooo diría un amigo: “se non è vero, è ben trovato”

Literalmente: “Si no es verdad, está bien compuesto”.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora cultural.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.