El propóleo es una sustancia que utilizan las abejas para revestir el interior de la colmena y hacerlo más sólido y resistente a las invasiones microbianas y fúngicas. Estas lo fabrican a partir de las resinas que recogen en las yemas y las cortezas de los árboles y que tienen potentes propiedades antisépticas, a las que añaden cera y saliva.

Posteriormente, los apicultores recogen el propóleo de las colmenas y, tras eliminar la cera y las impurezas, queda listo para su uso medicinal: la misma sustancia que las abejas han procesado para proteger a sus larvas de las infecciones.

No obstante, no todos los propóleos son iguales. Existen diferentes tipos, que se establecen en función de:

La zona geográfica donde se encuentra la colmena.

donde se encuentra la colmena. Los vegetales presentes en esa zona.

presentes en esa zona. La disponibilidad de estos vegetales durante las diferentes estaciones.

de estos vegetales durante las diferentes estaciones. La especie de las abejas.

El conjunto de todos estos factores es lo que determina la calidad y la efectividad del propóleo. El propóleo verde es la variedad ideal para estimular la respuesta inmunitaria y proteger a su organismo de las infecciones cuando los antibióticos ya no pueden.

Propóleo verde

El propóleo verde es una de las variedades más estudiadas del mundo y se cultiva de forma natural en una pequeña región del sudeste de Brasil.

En este ecosistema, lejos de la agricultura intensiva y de sus pesticidas, las abejas fabrican su propóleo de una planta autóctona conocida como chilca blanca (Baccharis dradunculifolia). Esta especie es la responsable de las propiedades terapéuticas y del color verde de esta variedad, ya que las abejas recogen prioritariamente la clorofila de las yemas vegetativas. Esto proporciona al propóleo verde de Brasil una extraordinaria concentración de varios elementos específicos de gran complejidad como ácido cinámico, kaempferol y artepilina C .

La riqueza en este ácido fenólico es única, y en ella reside la clave para plantarle cara de forma natural a todo tipo de infecciones: bacterianas, fúngicas, víricas y parasitarias.

Composición Quimica

La composición del propóleo verde es increíblemente rica en diferentes elementos biológicos.

Estos son sólo algunos de los más significativos:

Los flavonoides (que incluyen las flavonas, los flavonoles y las flavononas) juegan un papel importante en la pigmentación de los vegetales y confieren al propóleo potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Hay más de 60, y entre ellos destacan la quercetina, la pinostrobina o la galangina .

(que incluyen las flavonas, los flavonoles y las flavononas) juegan un papel importante en la pigmentación de los vegetales y confieren al propóleo potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Hay más de 60, y entre ellos destacan la . Los ácidos fenólicos . Los principales son el ácido cafeico (gran antioxidante), el ácido cinámico (un antifúngico excepcional), el ácido benzoico, el ácido diterpénico y el ácido ferúlico (antiinflamatorio).

. Los principales son el ácido cafeico (gran antioxidante), el ácido cinámico (un antifúngico excepcional), el ácido benzoico, el ácido diterpénico y el ácido ferúlico (antiinflamatorio). Las sustancias aromáticas (entre los que se encuentran la vanilina y la isovanilina).

(entre los que se encuentran la vanilina y la isovanilina). Los aceites esenciales volátiles (el anetol y el eugenol son los más destacados).

(el anetol y el eugenol son los más destacados). Vitaminas A y B y minerales como el zinc y el silicio.

Todos estos componentes actúan de forma conjunta y son los responsables de la extraordinaria capacidad curativa del propóleo verde

Beneficios del propóleo verde

Efectos antimicrobianos e inmunomoduladores: el propóleo verde de Brasil se contempla como la alternativa natural a los antibióticos se debe a que actúa directamente sobre los microorganismos (al inhibir el crecimiento bacteriano mediante el bloqueo de las divisiones celulares y el proceso de adhesión), a la vez que estimula el sistema inmunitario al aumentar el número de macrófagos (las células del sistema inmunitario que se encuentran en los tejidos) y favorecer su actividad.

Esta acción está sobre todo relacionada con los derivados del ácido cinámico y los flavonoides, así como con la artepilina C.

El efecto microbiano del propóleo verde está perfectamente documentado contra:

Bacterias , especialmente las que están implicadas en los trastornos otorrinolaringológicos, gastrointestinales, genitales y bucales.

, especialmente las que están implicadas en los trastornos otorrinolaringológicos, gastrointestinales, genitales y bucales. Virus , gracias a la acción de los flavonoides y a los ésteres del ácido cafeico.

, gracias a la acción de los flavonoides y a los ésteres del ácido cafeico. Hongos (gracias a la galangina, el kaempferol y la pinocembrina), parásitos y alergias.

De hecho, algunos estudios recientes indican que el propóleo posiblemente tenga una acción antimicótica comparable a la de los medicamentos sintéticos utilizados contra las micosis.

Efectos anticancerosos: Las propiedades anticancerígenas del propóleo también han sido observadas en numerosos trabajos científicos. Estas se deben a los flavonoides (especialmente la quercetina), así como a un derivado del ácido cafeico, mediante la inhibición de una de las vías de señalización (la PAK1) de la que dependen el 70% de los cánceres. El ácido cafeico permite modular la respuesta biológica y por tanto se erige en un buen coadyuvante de los tratamientos convencionales contra el cáncer.

El propóleo verde, debido a su riqueza específica en artepilina C, reduce además la angiogénesis, la inflamación (por inhibición del óxido nítrico) y la proliferación celular, tres mecanismos asociados al desarrollo del cáncer. Esta actividad antitumoral se ha demostrado en seres humanos, tanto en estudios in vivo como in vitro.

Efectos antiinflamatorios: El propóleo verde de Brasil presenta una actividad antiinflamatoria indiscutible. El mecanismo es semejante al de la aspirina (aunque sin sus efectos secundarios): los flavonoides y sus derivados inhiben la síntesis de las prostaglandinas (agentes de la reacción inflamatoria), así como varias enzimas implicadas en la vía metabólica de la inflamación (ciclooxigenasa, lipooxigenas y, ornitina descarboxilasa), reduciendo así la misma.

Efectos antioxidantes y neuroprotectores: El propóleo verde también destaca por ser una de las sustancias más antioxidantes que existen. Los aproximadamente 40 flavonoides de los que consta son capaces de “captar” los radicales libres (esas especies reactivas tan agresivas para el organismo que generan el estrés oxidativo) y hacer frente de forma efectiva al envejecimiento celular y al deterioro cognitivo.

Usos

Crudo en forma de pedazos masticables, pero tengo que advertirle de dos problemas:

El propóleo tiene un sabor amargo y puede provocar una sensación desagradable al masticarlo.

Dada su elevada composición en flavonoides el propóleo fresco es muy sensible a la oxidación, por lo que pierde con facilidad sus propiedades y no siempre es de calidad (la forma liofilizada del propóleo (en cápsulas) asegura el mantenimiento de estas durante un tiempo casi ilimitado.) Ejemplo: Con 1.200 mg de extracto de propóleo verde de Brasil estandarizado al 5% en ácidos fenólicos y un 0,5% en aterpilina C, te garantiza:

Aumentar las capacidades del sistema inmunitario.

Reforzar la resistencia del organismo en su lucha contra las agresiones, los radicales libres y los microbios.

Luchar contra las infecciones de todo tipo y las reacciones inflamatorias.

Ayudar a combatir los trastornos otorrinolaringológicos, especialmente las anginas, las rinofaringitis y las sinusitis.

Aumentar los efectos de los tratamientos contra las micosis y los de los antibióticos empleados actualmente.

Actuar como un buen coadyuvante de los tratamientos convencionales contra el cáncer.

Retrasar el envejecimiento prematuro de las células y el deterioro cognitivo.

