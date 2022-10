Parte 2 – Si huele a azufre es porque anda el Diablo – Por: Carlos Benedetto

El ordenamiento territorial del gobierno provincial hace agua por donde se lo mire.

La foto de inicio es de la antropóloga bahiense Dra. en Geografía Laura Langhoff, quien estuvo varias veces en Malargüe para dar testimonio de la destrucción del mundo de los puesteros. Langhoff, pampeana residente en Bahía Blanca, sigue predicando en el sentido de lo que dijera en un artículo (https://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2019/07/Puesteros.pdf). “Olvidados y malviviendo” dice Langhoff al referirse a los puesteros, que suelen ser ignorados en las audiencias públicas por parte de gobiernos y empresas que de esta manera generan artificiosamente una supuesta “licencia social” para proyectos de uso de los bienes comunes mal llamados “recursos” naturales. Al final de esta nota incluimos el link a la reunión ZOOM organizada por la Dra. Langhoff con ambientalistas mendocinos.

Una de estas experiencias se vivió en la misma semana en que fue la primera reunión del Consejo de Arraigo del Puestero – Ley 6086 parte 1 de esta serie en https://piramideinformativa.com/2022/09/el-ordenamiento-territorial-del-gobierno-provincial-hace-agua-por-donde-se-lo-mire-parte-1-el-consejo-de-arraigo-del-puestero-por-carlos-benedetto/). Un taller se llevó a cabo el día miércoles 14 en la ciudad de Malargüe y al día siguiente se repitió en Las Loicas, o sea casi “in situ”, cerca del teatro de operaciones. Y con el objetivo de enfrentar a los puesteros con la FAdE. Debe recordarse que la FAdE había presentado una denuncia administrativa contra El Azufre el 29 de junio pasado, que puede descargarse de http://fade.smartnec.com/images/prod/kPjbZVwHGUDolOAv8y0SFSjCkCCB0v.pdf. Tal denuncia aún no fue respondida.

El proyecto de El Azufre, entonces, no se resuelve en un tallercito donde se dicen mentiras y se desinforma más de lo que se informa.

Esto viene a cuento de que una cosa es la que se dijo en el Taller de Malargüe y otra la que se dijo en el taller de Las Loicas.

En el primer taller, en la ciudad, hubo voces críticas. En el segundo taller, en la zona rural, sólo hubo bajadas de línea política del gobierno radical

Dejando de lado las declaraciones a la LV 19 Radio Nacional Malargüe de algunos políticos y “puesteros” oficialistas al cabo de la primera reunión, pedimos prestado a los colegas Cecilia Di Cesare y Walter Samchuk (éste último director de la radio) algunos audios muy interesantes de personas capacitadas técnicamente y que salieron desilusionadas del taller. Los espeleólogos no salieron “desilusionados” porque simplemente no se habían hecho “ilusiones”. O sea, no asistieron, en el entendimiento de que un denunciante no puede convalidar con su presencia al proyecto que denunció.

Veamos qué dijeron al salir:

“Esto es una encerrona, una trampa propagandística de este proyecto. Nadie está en contra del proyecto, ya que puede ser muy bueno en materia de fuentes de trabajo, perspectiva, turismo, etc.etc. El tema ambiental lo tendrán que ver los ambientalistas. Yo estoy acá porque un puestero que está ocupando una parte de esas 12.000 hectáreas, está siendo despojado. Un puestero que se ajusta a la ley 6086, donde el Estado tiene la obligación, si cumple con todas las normas, de escriturarle. Resulta ser que hoy le han avisado que desde el año que viene tiene que empezar a pagar arriendo, como ocurrió en Las Leñas hace años. Entonces me pregunto qué negocio está haciendo El Azufre. Donde está el negocio?. Por qué 12.000 hectáreas? , No me opongo al proyecto, sino quiero que me digan cuántas hectáreas necesita tal proyecto. En segundo lugar, deben hablar del impacto ambiental de algo que está absolutamente cuestionado. Acá estamos discutiendo en el aire; primero discutamos si es legal como se ha manejado el gobierno . Nosotros a corto plazo vamos a articular un amparo judicial sobre el retardo del Fiscal de Estado, que ya tendría que tener resuelto”. (Dr. Ricardo Pont, abogado, Tunuyán, asesor del diputado Lucas Ilardo, ha sido patrocinante de puesteros de toda la provincia en la gestión de las escrituraciones)

“La metodología que trae la fundación de la UNCUYO no es la adecuada para el momento en el que estamos. Hay una situación de origen que tiene que ver con la cesión indebida de los territorios. La presentación del proyecto duró muy poco tiempo, muy mal presentado, con características técnicas muy bajas, y todo eso no nos da garantías sobre el proyecto en sí. Necesitamos conocer un poco más de ese proyecto para ver qué podemos aportar. No estamos saliendo del enriedo, que es mediático. La empresa evidentemente ha pagado buenas sumas de dinero a medios locales y provinciales, pero no está siendo clara en sus presentaciones. Esperábamos una presentación más amplia, con más profundidad, para que pudiéramos dar un debate. Acá lo que pasó es que ahora tenemos menos garantías de posibilidades para aportar al proyecto. No presentaron los antecedentes de la fundamentación de las 12.000 hectáreas. Fiscalía de Estado no nos ha proveído del dictamen, lo cual enturbia más, porque cuando uno oculta, tiene algo para esconder ” (Gabriel Jofré, Werken de la Comunidad Malalweche, consejero del Consejo de Arraigo del Puestero a quien dos días antes no se permitió participar de la reunión del mismo)

“Nos vamos con gusto a poco, se enfocó el taller en el proyecto, pero no se puso en discusión la entrega de tierras, que es lo que estamos reclamando. Hacemos hincapié en el incumplimiento de la ley de ordenamiento territorial, con la entrega de tierras que contienen recursos naturales como glaciares y humedales, que están protegidos por ley. Fue un taller enfocado, sesgado sólo al proyecto y no al problema de base, el más grave, que es la entrega de tierras ”. (Diana Blajevitch, Sociedad Argentina de Planificación Territorial – SAPLAT)

“Gusto a poco” resume lo que dijeron todas las voces críticas: todo fue una puesta en escena para la gilada. Más que gusto a poco, diríamos que esto huele muy mal, y viene oliendo mal desde el comienzo.

Lo que dice Pont es tal cual, si se tiene en cuenta que la FAdE debió recurrir a la Fiscalía de Estado primero para denunciar el entorpecimiento de los estudios de base para la creación del Parque Espeleológico Poti Malal. Pasados dos meses y medio desde esa denuncia, la misma fue reiterada ante la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, con invocaciones varias a los derechos y garantías constitucionales que el Gobierno está violando.

Se entiende entonces por qué el miedo que cundió en la zona rural cuando se hizo el segundo taller, pero sin la presencia de estas voces disonantes

No se discutió el tema de base: la propiedad de la tierra, el ordenamiento territorial con participación de los mismos puesteros; recordemos las audiencias públicas por el ordenamiento territorial a fines de 2020, convocadas en tiempos de parición de las cabras, en plena pandemia y con ZOOM que no llegaba a la mayoría de las zonas rurales.

La actitud cómplice de la Fiscalía de Estado ya se ha manifestado varias veces en temas como los amparos contra el fracking ….. nada nuevo.

Insistimos una vez más: la segunda parte del taller se hizo “in situ”, pero sin la presencia de profesionales críticos molestos, y la gente de Poti Malal y Las Loicas no quieren decir nada de qué se habló en esa reunión, con lo que la cosa huele cada vez peor.

En la parte 3 nos referiremos nuevamente a la reunión del Consejo de Arraigo del 12 de septiembre que, como era de prever, mantiene al gobierno en una postura exclusivista y sectaria. El Gobierno informó al juez de la causa aludida tantas veces, remitiendo el acta de la reunión que, más que acta parece una partida de defunción, apresurada por cierto . Algo adelantaremos en la reunión del 7 de octubre anunciada al principio: 7 oct 2022 – 07:00 p. m. Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/87241159496?pwd=SDgraWVPUXdLWm9KT0pXZ2lsSk1Ndz09. ID de reunión: 872 4115 9496 – Código de acceso: VcXmJ7

