Minería: el proyecto de Malargüe no se trataría hasta después de las elecciones de 2023

En la previa del año electoral, el Ejecutivo ya tiene decidido que no dará pie para que avance el proyecto que este martes presentó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para exceptuar zonas y permitir el desarrollo de la actividad minera en ese departamento. Si bien la propuesta es de un radical, desde el entorno del gobernador Rodolfo Suarez aseguraron que la “orden” es que la iniciativa no prospere, al menos por el momento.

La postura del mandatario está firme desde que -en el inicio de su gestión- intentó modificar la ley “antiminera” 7.722, lo que generó mucha polémica y un gran revuelo social. Si bien ahora los legisladores oficialistas no lo admiten, en esta instancia no acompañarán a Ojeda. Es por eso que se espera que en caso de que sea tratado el proyecto, ocurra recién después de las elecciones del año próximo para evitar el aumento del malestar social.

Este martes, tras ingresar a la Legislatura la iniciativa, de la mano de la senadora Jesica Laferte, el jefe comunal comentó que, si fuese por él, le gustaría que comience a ser tratada “mañana mismo”. El desarrollo minero que persigue el mandatario en Mendoza se encuadra dentro de la conocida ley “antiminera”, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en dicha actividad. Muestra de eso son los proyectos de Hierro Indio y Potasio Río Colorado que impulsa.

En este contexto, Suarez decidió avalar sólo las iniciativas que cumplan la 7.722 luego del conflicto que provocó su intento de modificar esa norma en 2019, con masivas movilizaciones en contra. “No hay licencia social”, ha declarado el gobernador en reiteradas ocasiones.

Sobre este tema se refirió el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, que señaló: “Lo que puedo expresar es que no es un proyecto del gobernador de la provincia, no es un proyecto del Ejecutivo, es un proyecto del intendente. En cuanto a los legisladores, cada uno tendrá que hacer la evaluación que corresponda, no está en conocimiento del gobernador”, sostuvo.

En la misma línea se expresó la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

“No es un proyecto que tenga el aval ni la iniciativa del Ejecutivo, va a seguir el trámite normal. Ahora estamos abocados al presupuesto y a la modificación del funcionamiento de la Corte. En el caso de que se tratara, tendría que ser ampliamente discutido, por lo que significa una excepción a la 7.722”, explicó la legisladora.

La insistencia de Ojeda

Hace meses que el intendente de Malargüe tenía la letra del proyecto lista y mantuvo reuniones con el mandatario, pero su presentación se fue postergando por diversos motivos. Primero fue el conflicto gremial de agosto, ya que los reclamos salariales generaron una tensión social que no estaba prevista; luego, la reforma de la Suprema Corte que propuso el Ejecutivo que generó un debate que trascendió ese ámbito.

Finalmente, pese a no contar con el respaldo del oficialismo, Ojeda decidió presentarlo, al argumentar que quiere que el tema sea debatido en la Legislatura. Aunque no obtenga la sanción que pretende, el intendente quiere poner a la minería en agenda.

En torno a esto, el jefe comunal dijo que quiere crear el lugar para escuchar a los que están en contra de la minería, y que está abierto a realizar modificaciones al proyecto. Asimismo, afirmó que está dispuesto a dialogar con las autoridades de la Cámara Minera, que días atrás se quejaron de no haber sido incluidos en el diseño de la propuesta.

Desde ese sector manifestaron que, como su intención es desarrollar la actividad en toda la provincia, en principio están de acuerdo en comenzar con una zonificación en Malargüe, pero señalaron que primero quieren estudiar los detalles de lo que busca Ojeda.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-proyecto-de-malargue-para-hacer-mineria-no-se-trataria-hasta-despues-de-las-elecciones-de-2023