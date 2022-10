Los alimentos ya subieron un 8% en lo que va de octubre

Los datos de los alimentos aumentaron un 1.89% en la tercera semana de octubre y arroja un acumulado del 8% en lo que vas del mes, siendo los lácteos y los huevos los productos que más subieron.

De acuerdo con un informe presentado por la consultora LCG, en la tercera semana de octubre se registró una suba del 1,89%, lo cual mostró una aceleración de 0,26 puntos porcentuales respecto de la semana anterior, donde los precios de los alimentos habían aumentado un 1,65%.

Esta información se dio a conocer, luego de la que publicó el Indec, donde confirmaron que los alimentos tuvieron un aumento en promedio de un 86% interanual, lo que movió al oficialismo a convocar a las empresas productoras de alimentos para alcanzar un nuevo acuerdo de precios.

“Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate. Los sábados y domingos sigo laburando porque no se puede cortar” dijo el Ministro de Economía, Sergio Massa en una entrevista este viernes en un programa radial.

Los alimentos que más aumentaron hasta el momento en el mes de octubre son:

Lácteos y huevos : 12%

: 12% Verduras: 9,9%

9,9% Panificados, cereales y pastas: 7,9%

7,9% Condimentos y otros productos alimenticios: 7,8%

7,8% Bebidas e infusiones: 7,8%

7,8% Carnes: 7,5%

7,5% Azúcar, miel, dulces y cacao: 7,4%

7,4% Aceites: 7,1%

7,1% Frutas: 5,7%

5,7% Comidas listas para llevar: 3,3%

El gobierno busca cerrar un nuevo acuerdo de precios

Con el objetivo de alcanzar un acuerdo con las empresas productoras de alimentos, Sergio Massa y su equipo económico se reunirá con los referentes de dichas empresas a partir de este lunes.

La idea es que en estas reuniones se logre un acuerdo para fijar precios de referencia y de esta manera frenar la inercia inflacionaria en el país, donde mes a mes tiene un piso de 6%.

Desde el Ministerio de Economía son optimistas en lograr algún tipo de acuerdo y no quieren hablar de congelamiento de precios.

En el equipo económico no quieren hablar de congelamiento. “Los congelamientos dictados por la fuerza o la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios no funcionan. No creo en eso como mecanismo”, puntualizó Massa en declaraciones radiales.

