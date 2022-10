Julio Cobos, irónico con los tipos de cambio: “Vendrá el dólar L-Gante dentro de poco”

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical e integrante de Juntos por Cambio Julio Cobos ironizó sobre los tipos de dólares que rigen en la Argentina al decir que, dentro de poco, llegará “el dólar L-Gante” en referencia al cantante de cumbia.

Sobre la interna del PRO prefirió no opinar directamente, pero deslizó que mientras más precandidatos tengan desde el espacio conducido por Mauricio Macri, las posibilidades del “radicalismo aumentan”. También se refirió a una posible candidatura de Cristina Kirchner y el presente del presidente Alberto Fernández.

El dólar, el dolor de cabeza

El mendocino reconoció la estabilización de la economía que logró el ministro de Economía, Sergio Massa, pero cuestionó los tipos de cambio que rigen en la Argentina: “Sergio Massa ha estabilizado el valor del dólar, pero a costa de pergeñar ideas e inventos de devaluaciones temporarias, como la de la soja, y sectoriales como los tipos de dólares que se han enunciado: el Qatar, el Coldplay…y vendrá el dólar L-Gante dentro de poco”.

Macri, la incógnita en el PRO y Juntos por el Cambio

Sobre Macri, Cobos señaló que el PRO podría “presentar tres candidatos”: “Habrá que ver si entre ellos hay un acuerdo, o no. Pero por lo que he visto, escuchado y hablado con algunos dirigentes es que cada uno está decidido y queda la duda de Macri”. En la misma línea, dijo que ve al ex jefe de Gobierno porteño con intenciones de competir: “Tiene todo su derecho. Es un problema que tendrá que ir resolviendo el PRO, en cuanto si mantienen esas tres candidaturas. Con lo cual va perdiendo competitividad el PRO también y en la medida que se diluyen los votos, las posibilidades del radicalismo aumentan en las primarias”.

En referencia a las declaraciones que realizó el diputado Facundo Manes -que ya demostró sus intenciones para competir por un lugar en la Casa Rosada- sobre Macri, Cobos aseguró “que no contribuyeron a la unidad del espacio”, reafirmó la unidad: “Nuestro espacio está consolidado y sobre la marcha debemos entender que nos debemos manejar con cierto criterio, que nos exasperan los ánimos y que no tiendan a debilitar nuestra coalición”. “Es un hombre que no viene de la política. Si bien tiene pertenencia, no ha ejercido la militancia partidaria. Entonces, hay ciertas cosas que va a ir aprendiendo sobre la marcha. Lo que sí es una figura que despierta interés social, genera -como dice- empatía con la ciudadanía. La verdad es que tiene buena llegada a la gente”, marcó sobre el neurólogo.

Un posible acuerdo con el peronismo

Si bien Cobos no descartó acercamientos, se mostró mesurado en sus declaraciones al respecto y explicó el por qué: “Los acuerdos con un sector del peronismo -como el caso de Juan Schiaretti -que tiene ciertas coincidencias con nuestro espacio- generan turbulencias en los distritos como Córdoba, que siempre han estado enfrentados. Hay que tener cuidado porque se suma por un lado y se resta por otro. En estos acuerdos hay que ver la factibilidad de cada distrito. Distinto fue lo de Miguel Ángel Pichetto donde no había una afectación de intereses a nivel provincial”.

¿Fórmula unificada para la UCR?

El dirigente admitió los diferentes perfiles que separan al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Manes, pero destacó que son los hombres fuertes del partido y continuó: “Estuve en un encuentro con dirigentes donde estaban Gerardo Morales y Manes. Cada uno tiene un perfil distinto. Lo que creo conveniente es que, en lo posible, el radicalismo unifique personería para ser más competitivo ahora la de enfrentar al PRO, la Coalición Cívica o con el Peronismo Federal”.

Las PASO y Cristina Kirchner

La posible eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) desvelan a la oposición. Respecto al tema, Cobos remarcó que “sería un retroceso” anularlas y profundizó sobre el tema: “Nos preocupa, pero tendremos un mecanismo alternativo. Igualmente no creo que le den los números al oficialismo, por lo menos en diputados, porque hay propios en el Frente de Todos que no están de acuerdo”.

Consultado por Cristina Kirchner y su rol dentro del Frente de Todos sostuvo: “La situación es que ella tiene dentro de la alianza -desde el origen de la candidatura de Alberto Fernández- un peso específico muy fuerte. Es la que ha manejado políticamente el Gobierno a través de su silencio o la sugerencia que ha hecho y los cuestionamientos que realizó tomando posturas a contramano de lo que decida el Presidente”.

De cara a los comicios del próximo año, el diputado dijo que ve “un gobierno debilitado” y que ella (Cristina Kirchner) es la imagen del Gobierno. Por lo tanto no la veo fortalecida”. En relación a la situación actual del kirchnerismo como movimiento, Cobos afirmó que no imaginó verlo así: “Siempre lo pensé como un núcleo muy duro, unido, verticalista en su manejo. Lo que pasa es que acá hay un kirchnerismo con el poder invertido. La vicepresidenta tiene más poder que el presidente, ése es el problema que hoy presenta”.

Con respecto a Alberto Fernández y sus recientes movimientos dentro del Gabinete nacional marcó que “dio una señal de autoridad al elegir tres ministras que no fueron consultados. Él tendría que jugarlo todo por el todo, está en tiempo de descuento para ejercer la autoridad presidencial. Comenzó bien y después no continuó con el camino que había iniciado”.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/politica/julio-cobos-ironico-con-los-tipos-de-cambio-vendra-el-dolar-l-gante-dentro-de-poco