Elecciones en el PJ: los intendentes ya tienen candidato y el kirchnerismo se resiste a ceder

La grieta en el Frente de Todos está más latente que nunca por estos días, porque el espacio todavía no llegó a un acuerdo y tiene menos de una semana para elegir al sucesor o la sucesora de la presidenta del partido, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que tiene mandato hasta el 12 de diciembre. Tal es el revuelo que hay que el gobernador Rodolfo Suarez aceptó la postergación del tratamiento del presupuesto para la semana próxima para que los peronistas puedan dirimir su interna.

El lunes 31 de octubre es la fecha límite para presentar las listas para la elección de autoridades y al parecer ninguno de los espacios está dispuesto a ceder. El kirchnerismo puja por su candidata y los intendentes quieren dar pelea con otro postulante al que ya le dieron su bendición.

En las últimas horas, luego de una reunión que mantuvieron en San Rafael, trascendió que el sector de los intendentes impulsará a Matías Stevanato (jefe comunal de Maipú) para presidir el partido, mientras que en el kirchnerismo buscan que la intendenta de Santa Rosa, Florencia Destéfanis sea la que comande el PJ. En esta puja parece que nadie quiere aflojar y cada vez suena con más fuerza la idea de ir a una interna, aunque todos saben que no sería lo más propicio de cara al año electoral que se viene.

También está en carrera la asesora de la intendencia de Maipú, Fernanda Lacoste, que integra la Corriente Nacional de la Militancia junto con el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. Este espacio está dispuesto a ir a la interna con el sector K, aunque todo dependerá de lo que suceda con Stevanato. En la Corriente buscan que la lista final logre una “síntesis” en el peronismo, pero tienen en claro que no quieren “imposiciones” y en caso de no llegar a un consenso no descartan la confrontación en un proceso interno. El espacio de Carmona estaría dispuesto a respaldar a Stevanato.

“Las negociaciones están abiertas”, esa frase se repite en el PJ. Sin embargo, cada sector por ahora está plantado en su postura y alguien tendrá que ceder si no quieren quedar enfrentados en una interna provincial. Las elecciones están previstas para el 11 de diciembre.

Las segundas líneas del Movimiento Evita, respaldan también a Stevanato como presidente del PJ. Desde el espacio afirman que es el “único” intendente pujante que tienen en el Gran Mendoza. El maipucino el año que viene irá por la reelección y buscan prepararle el terreno para el 2027. Con este escenario planteado, en esa organización buscan que el flamante secretario, Lautaro Cruciani, manifieste públicamente su respaldo a la propuesta de los intendentes.

Sin embargo, el panorama está complicado porque los kirchneristas no están dispuestos a ceder. Si bien afirman que hay tiempo hasta el 31 de octubre a las 0 para negociar una “lista de unidad”, sólo muestran voluntad de diálogo con “los que quieran acompañar”. Es decir, que el sector que lidera la senadora nacional está decidido a poner a su candidata a la presidencia. De hecho, descartan la opción de Stevanato como un posible vice, al señalar que generalmente no se proponen dos jefes comunales para presidente y vicepresidente del partido.

También en el espacio K sospechan que ese impulso al intendente maipucino no sea otra cosa que un “acting” para negociar. “No están coordinados”, señalan fuentes peronistas respecto del espacio de los intendentes. Por otra parte, los seguidores de Cristina Kirchner afirman que los jefes comunales no tienen “fuerza territorial” en comparación con la “fuerte estructura” que abroquela el kirchnerismo.

Del lado de los caciques justicialistas, aseguran que tienen apoyo en los 18 departamentos y además contarían con el aporte territorial del Movimiento Evita y del espacio que lidera Carmona.

Con todo esto sobre la mesa, desde ambos sectores por ahora lo único que tienen en claro es que se vienen días agitados y complicados para el peronismo mendocino.

