El Gran Premio de Argentina se mantiene en el calendario del MotoGP 2023

la Repúblicaserá la segunda fecha del Mundial de MotoGP 2023, según el calendario provisional determinado este viernes por la empresa organizadora Dorna Sports y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La actividad tendrá lugar del 31 de marzo al 2 de abril en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, que por octava vez será escenario de la máxima categoría de motociclismo.

El trazado santiagueño recibió seis veces consecutivas el GP de Argentina entre 2014 y 2019, luego se ausentó dos temporadas por la pandemia de Covid-19 y regresó este año con la tercera fecha del programa, que ganó el español Aleix Espargaró.

Las entradas para la carrera saldrán próximamente a la venta con un valor promocional por la página web Ticketek, adelantaron los organizadores locales.

➡️ @WorldSBK #CatalanWorldSBK was a triple for @19Bautista ⭐️⭐️⭐️

Will he keep the leadership of the Championship till the end of the season?#FIMfamily #WorldSBK#Motorsports #Racing pic.twitter.com/M0LSYSr71o

— FIM (@FIM_live) September 28, 2022