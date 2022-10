Cuál es la diferencia entre los tipos de sal y cómo afecta a los hipertensos

La hipertensión arterial es un tema tan común que lo tocamos frecuentemente. Una de cada tres personas es hipertensa. Hay muchos que no lo saben, hay muchos que lo saben y no se tratan, de hecho de cada cuatro hipertensos, hay uno solo que se está tratando adecuadamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la hipertensión arterial como un trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen persistentemente una tensión elevada. La tensión arterial se genera por la fuerza de la sangre que empuja las paredes de los vasos sanguíneos (arterias) cuando el corazón bombea, cuanto más alta es la presión, más dificultad tiene el músculo cardíaco para bombear.

La hipertensión arterial se define por promedios de la presión arterial sistólica (“máxima”) y/o diastólica (“mínima”) por encima de los límites establecidos como normales para los registros obtenidos en el consultorio. Dicho límite es de 140 mmHg para la sistólica y de 90 mmHg para la diastólica. La presión arterial sistólica o máxima es la fuerza ejercida por la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae. La presión arterial diastólica refleja la presión existente en las arterias cuando el corazón está en reposo, entre los latidos cardíacos.

Por eso, decimos que una persona es hipertensa cuando tiene más de 14-9 de presión. Pero, hasta 13-8,5, digamos que a partir de ahí empieza a estar en un límite que si pasa 14-9 es el médico el que le va a decir, probablemente, si esto se sostiene, tiene que tratarlo.

Las causas son obesidad, obesidad especialmente abdominal, fumar, el sedentarismo. El estrés, también juega un rol importante. La herencia y el consumo de demasiada sal empeoran la situación

Ahora le voy a decir “consuma menos sal”, pero antes le voy a recordar que la sal común que usamos para cocinar tiene el 60% es cloro y el otro 40% es sodio, que es la parte de la sal que aumenta la presión.

La hipertensión arterial es la principal causa de comorbilidad en el mundo (Foto: Christin Klose/dpa)

Algunos podrán pensar entonces, “bueno, pero voy a usar sal del Himalaya”, que en lugar de 40% de sodio, tiene el 39%. Es más o menos lo mismo. Si usted piensa en optar por la sal marina, debo decirle que también es similar.

Para terminar le dejo una recomendación fundamental para cuidar su salud, si usted está esperando tener síntomas para saber si es hipertenso o no, no los espere, porque en la mayoría de los casos la hipertensión no da síntomas y, a veces, el primer síntoma es el último. Recuerde que la hipertensión es un trastorno médico grave que puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales y otras.

Usted puede decir: “Bueno, pero yo nunca me tomé la presión arterial”, pero eso no es excusa. No importa la cantidad de tiempo que lleve usted en el camino, porque si el camino es equivocado, la única solución es pegar la vuelta.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Fuente:https://www.infobae.com/tendencias/2022/10/06/cual-es-la-diferencia-entre-los-tipos-de-sal-y-como-afecta-a-los-hipertensos/