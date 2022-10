Coloquio de IDEA: el consejero en las sombras de Massa cree que inevitablemente habrá un shock

“Fue extraordinaria”, exageró uno de sus colaboradores. “Un Lavagna auténtico hablando de una perspectiva de futuro; no abordando los temas de hoy y con un grado de formación que ningún otro político tiene”, agregó. El ex ministro de Economía se presentó con Armando Torres, su histórico colaborador de comunicación; el ex hombre del Banco Central (BCRA), Carlos Hourbeigt; y con el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, según supo LA NACION. Lo escuchaban Javier Goñi; Gabriela Rinaudo; Mariano Bosch; Santiago Nicholson, y Gabriela Tenazinha, Paula Altavilla; Gustavo Armendáriz, y Fernando Coccaro, entre otros empresarios que participaban del 58°Coloquio de IDEA.