Amenaza de muerte contra Mauricio Macri: allanan al principal sospechoso y le encuentran boletas del Frente para la Victoria

El hombre, de 50 años, se desempeña como empleado público provincial y fue candidato a diputado por el Partido Verde; se definía políticamente como “humanista, guevarista y kirchnerista”. En la vivienda, ubicada en la calle San Ignacio Loyola se decomisaron documentos del imputado, boletas del Partido Progresista, del Frente para la Victoria y del Partido Federal, además de una CPU, una tablet, celulares, pendrives y tarjetas con chip .

El allanamiento fue solicitado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “Con el objeto de proceder a identificar en forma fehaciente a la totalidad de sus moradores, como así también proceder al secuestro de todo dispositivo electrónico con acceso a internet y/o cualquier otro elemento de interés para la causa”, destaca el oficio judicial publicado por el diario Clarín que lleva la firma del magistrado federal.

En el operativo, de acuerdo con la información judicial, se identificó al “masculino como Luis Antonio Fernández, quien no registra antecedentes penales”, en referencia al único imputado por las amenazas contra el ex presidente. En el allanamiento, el hombre acusado no fue detenido y se encontraba junto con su hija. Ahora, la Justicia realizará las pericias correspondientes a todo el material incautado con el objetivo de hallar nuevos indicios sobre las amenazas al ex mandatario.

Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que ordenó el allanamiento en Mendoza Ricardo Pristupluk / LA NACION – Archivo

“¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, fue el texto de la amenazada publicada en el perfil de Twitter del usuario, el cual quedó deshabilitado. En ese perfil se indicaba que el propietario de la cuenta tenía domicilio en la comuna de Las Heras, en Santa Cruz. El imputado ya había realizado comentarios agresivos y descalificatorios contra el fiscal Diego Luciani, a cargo de la causa Vialidad, y la dirigente macrista Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción.

La amenaza contra el ex mandatario se efectuó el jueves 1 de setiembre y fue advertida a las autoridades por la custodia de Macri, dependiente de la cartera de Seguridad, quienes denunciaron el hecho, el cual estuvo primero en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, y luego pasó al juzgado 8 de los tribunales de Comodoro Py. El llamativo episodio se produjo horas previas al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.