Tarde de poesía en la Feria Internacional del Libro de Mendoza

Hoy continuarán las actividades de la Academia Argentina de las Letras; el Festival Internacional de Poesía y el Día del país invitado: la República de Chile. También habrá presentaciones de libros de escritores mendocinos, talleres, música y mucho más.

Durante la tarde del jueves, tuvo lugar el Acto de Apertura de la Academia Argentina de Letras, donde se puso en funciones al escritor y periodista mendocino Jaime Correas. La institución responsable del estudio y el asesoramiento del uso del idioma español en nuestro país se reunió en Mendoza, en el marco de la fiesta de las letras. También comenzó la séptima edición del Festival Internacional de Poesía.

Asimismo, se realizó la presentación del taller “Libros para las infancias”, de Silvina Rocha. La cantante, compositora y escritora comentó: “Escribo mayormente para niños y estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta Feria del Libro tan hermosa en Mendoza. En el taller que brindo abordó los temas sobre los lenguajes puestos en juego y los recursos en los armados de un libro”.

También se desarrollaron las “Jornadas de Lenguas Originarias”, en las que participaron Horacio Chiavazza, Claudia Herrera, Noemí Jofré, Mariana González y Juan Lázaro Méndolas. Al respecto, Mimí Jofré destacó: “Es un placer estar otra vez en la Feria Internacional del Libro. Como todos los años, hacemos una rogativa con los hermanos que nos acompañan, en este caso a cargo de la organización Martina Chapanay y los demás pueblos originarios que habitan el territorio huarpe. Fue muy importante para nosotros participar y estamos especialmente agradecidos con la organización de esta feria. Hoy participamos en una mesa sobre lenguas, coordinada por Horacio Chiavazza, director de Patrimonio Cultural y Museos, sobre un trabajo muy importante que venimos haciendo con respecto a la restitución y respeto a los hallazgos que ha habido”.

El escenario exterior fue el espacio donde se desplegó la pieza teatral Bairoletto, bandido rural. Se trata de una creación colectiva del elenco De Sol a Sol Teatro, dirigida por Ernesto Suárez. Sobre su participación, el reconocido actor y director remarcó “Hoy vinimos a presentar esta obra, que tenemos hace cinco años con nuestro elenco y es un placer presentarla acá, en esta Feria del Libro que tanta falta hace para todos los mendocinos”.

César González compartió dos de sus obras en la Sala Tito Francia y dijo: “Estoy muy contento de poder participar en la Feria del Libro de Mendoza, es mi primera vez en este evento. He venido muchas veces a la ciudad, pero a otras actividades, así que con mucha expectativa y contento. Hoy, con El fetichismo de la marginalidad, que es un libro que recopila ensayos y algún que otro cuento, y también Rectángulo y flecha, que es mi último libro de poesía. Siempre que vengo a Mendoza me siento muy querido, espero que no sea la excepción”.

VII Festival Internacional de Poesía

El Festival Internacional de Poesía llegó a su séptima edición, con la participación de poetas de la provincia e invitados nacionales, entre quienes se cuentan integrantes de la Academia Argentina de Letras.

Tendrá lugar hasta el sábado con la participación de grandes poetas, además de un homenaje a la gran poeta chilena Gabriela Mistral, en el que participarán estudiosos de su obra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y del Museo Gabriela Mistral de Chile.

Santiago Kovadloff, miembro de la Academia Argentina de Letras y participante de este festival, comentó: “Tengo el gusto de estar aquí junto a otros integrantes de esa entidad para intervenir en esta Feria Internacional del Libro y participar especialmente en esta celebración de la poesía. Que es mucho más que un género literario, es un modo de concebir la relación del hombre consigo mismo y con las cosas, en un marco de intimidad incomparable. Queremos entonces sumarnos a esa celebración y agradecer a quienes han realizado este encuentro por la posibilidad que nos dan a todos los argentinos y a todos los extranjeros de estar juntos aquí en Mendoza”.

Fernando G. Toledo señaló: “Lo más importante es que el Festival de Poesía vuelve después de un tiempo de pausa, en esta una ocasión especial que va a tener Mendoza es la visita masiva de un gran número de miembros de la Academia Argentina de Letras”.

“Muchos de ellos son grandes poetas y entre los invitados van a estar Santiago Kovadloff, Rafael Felipe Oteriño, Antonio Requeni, Eduardo Álvarez Tuñón, todos son integrantes de la Real Academia Argentina de Letras y por supuesto que van a enriquecer nuestro festival. Junto con eso vamos a tener la visita de una poeta colombiana Marta Hoyos y la presencia de numerosos poetas de otras provincias, como Susana Slednew y Susana Szwarc, y también poetas locales, que siempre enriquecen nuestro festival. Así es que van a ser tres días con muchas actividades, protagonizadas principalmente por las lecturas y también mesas de debate, conversaciones y todo lo que hace que el festival siga teniendo vida”, finalizó Toledo.

La travesía, en la Feria Internacional del Libro

El espectáculo La travesía fue una tarde noche con músicos y poetas. Un encuentro con la sensibilidad de todos, a cargo de la pianista Ana Victoria Chaves, el violinista Federico Moujan y el escritor Santiago Kovadloff. En él, la música y la poesía se acoplaron para dar vida al sentimiento del tiempo, del amor, la soledad y los sueños. Lo decible y lo indecible aunados en melodías que atraviesan invictas los siglos y en palabras que retrataron para siempre el estremecimiento de vivir.

Los músicos y el poeta trazaron a lo largo de algo más de una hora un itinerario que nos invitó a recorrer y habitar atmósferas estéticas tan variadas como igualmente intensas. clasicismo y barroco; romanticismo e impresionismo; expresionismo y modernidad: registros que nacen, renacen y se enhebran unos con otros desplegando un abanico que se remontó a la poesía latina y alcanzó a algunos de los autores más elocuentes del presente.

El repertorio estuvo integrado por poemas de Lucrecio, Cayo Valerio Catulo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Jaime Sabines, Idea Vilariño, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, César Vallejo, Daniel Salzano, César Tiempo y Santiago Kovadloff.