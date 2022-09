Se presentó la Chiva’s Trail Experiencia Las Leñas

El pasado sábado, se llevó a cabo la presentación de la competencia Chiva’s Trail Experiencia Las Leñas, de carácter nacional e internacional, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de febrero de 2023. La carrera es organizada en conjunto entre el grupo Malargüe Running, Las Leñas, la Municipalidad de Malargüe a través de la Dirección de Deporte Social y Rural y L y L Eventos S.A.

Formaron parte de la conferencia de prensa en la que se presentó Chiva’s Trail , Juan Manuel Moreno desde Malargüe Running, el director de Deporte Social y Rural, Pablo Araujo, Daniel Valentini y Damián Bordón desde Las Leñas y Fernando Glatigny, de L y L Eventos. Cada uno expuso cómo se desarrollará este proyecto turístico y deportivo y en qué colabora cada una de las entidades que lo conforman.

En primer término, Juan Manuel Moreno comentaba que este proyecto no es sólo una carrera, que la idea es empezar a entender que lo deportivo, lo económico y turístico pueden unirse en lo privado y lo estatal, lo que sirve para “trabajar en pos de un bien común”. Agregó que la intención es que diversos sectores sean parte de esta experiencia, como por ejemplo prensa, equipos, corredores, etc. “Es el inicio de un sueño, nos pone muy felices que este complejo pueda brindar no sólo actividades en invierno, sino también en verano, siendo parte del turismo de dicha temporada” expresó Moreno.

En cuanto a lo deportivo, Moreno especificó que Chiva’s Trail se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero de 2023 en Las Leñas y que contará con dos modalidades: Kilómetro Vertical y Downhill, que son dos actividades que se han incorporado hace poco tiempo a la disciplina del trail; en cuanto a las distancias, las mismas serán de 12K, 26K y 42K. “Tenemos el honor de contar con Nahuel Luengo, 17 veces campeón argentino y 2° a nivel sudamericano, a Chiara Mainetti, cuatro veces campeona argentina y Lorena Franconi, la mejor corredora en descenso del país, la convocada al mundial de Tailandia Maira Nardonez y Kevin Duré, también convocado al mundial” anunció. Además, el representante de renombre a nivel local será Sergio Becerra, que va a competir en Downhill.

Por su parte, el director de Deporte Social y Rural, Pablo Araujo, dio detalles de la colaboración para esta carrera de parte del municipio y de su área en particular. Detalló que se pondrá a disposición infraestructura, logística, profesores y demás en la competencia. “Es un orgullo acompañar este tipo de eventos, siempre decimos que el sector público tiene que trabajar con el privado, porque esto nos da la posibilidad de utilizar los recursos que tiene el municipio, y este, el poder generar esos eventos a través de una pequeña inversión” expresó el director.

Araujo también hizo hincapié en el hecho de que tanto turistas como atletas tendrán la posibilidad de generar un circuito económico en Malargüe a través del consumo de diferentes insumos de nuestro departamento. Esto beneficiará a la comunidad local de manera directa e indirecta.

En cuanto a Fernando Glatigny, desde L y L Eventos S.A., agradeció a la organización de Chiva’s Trail por darle la posibilidad de colaborar con su equipo de trabajo. Asimismo, expresó su gratitud para con Daniel Valentini y Damián Bordón, en representación del complejo Las Leñas, quienes permanentemente apoyan este tipo de iniciativas. “Todo lo que se nos ha ocurrido, lo hemos trabajado en conjunto, hemos armado un gran equipo para que este evento salga bien” dijo. Por último, hizo una mención especial a los atletas que también se han sumado al proyecto y que tratarán de dejar a Malargüe en lo más alto de esta prueba.

En cuanto a las inscripciones, cupos y demás información para poder ser parte de Chivas’ Trail Experiencia Las Leñas, pronto ser dará a conocer más información. Lo que es seguro es que no hay un número establecido sobre el cupo, ya que, desde la organización, esperan poder darle alojamiento a todos los competidores que vengan de afuera a participar.