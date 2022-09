Mucho para ver y recorrer en la fiesta de las letras 2022

Más de 50 locales conforman el recorrido de la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2022. Atractivas ofertas de textos literarios para ver y aprovechar hasta el 11 de setiembre, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con entrada libre y gratuita. La programación completa puede consultarse en www.mendoza.gov.ar/cultura

La jornada recibió la visita de numerosos alumnos y público en general para participar en las distintas actividades que hay en sus salas, además del recorrido por los stands de librerías que ofrecen ejemplares con atractivas ofertas. Asimismo, se realizaron interesantes talleres de diversas temáticas, presentaciones de libros y espectáculos de música.

La mesa “Vendimia, su dramaturgia”, en la cual participaron Vilma Vega, Miriam Armentano, Patricia Slukich y Gloria Bratschi, en la Sala Vilma Rúpolo, contó con la presencia del director de Producción Cultural y Vendimia, Pablo Moreno, y la reina nacional de la Vendimia, Natasha Sánchez.

Gloria Bratschi y Miriam Armentano comentaron que “fue un encuentro extraordinario y lindísimo que hicimos. Hemos hablado del guion de la Fiesta Nacional de la Vendimia y salimos poblados de cosas nuevas. Realmente fue muy interesante porque hemos puesto en valor el tema del guion como sustrato de la fiesta, que es celebración y no entretenimiento”.

De la misma manera y con la presencia de numerosos jóvenes, se presentó “Inteligencia artificial, implicancias éticas y filosóficas” a cargo de la Dirección Provincial de Juventudes. Facundo Cabrera, director de esa dependencia, comentó: “En esta charla-taller hubo una gran convocatoria. Decidimos utilizar este tema, ya que es de mucha actualidad, mueve mucho a los jóvenes y despierta mucha curiosidad para saber todas las implicancias que tiene con la tecnología aplicada a las distintas profesiones. También les quiero contar que vamos a seguir participando en esta Feria del Libro. El viernes vamos a tener otra charla-taller relativa al manga y al animé, el slam poético y, cerrando el sábado, con un taller que se llama “Filo Café”, donde compartiremos café hablando de filosofía y específicamente sobre la nueva forma de vincularnos. No se lo pierdan”.

Además, se realizó la charla “Mujeres protagonistas en la narrativa local. Personajes de nuestra narrativa desde una crítica literaria de género”, a cargo de Luciana Condorelli. La escritora de cuentos para adolescentes y adultos estuvo acompañada por Silvina Bruno. “Esta tarde compartimos una charla y a través de la lectura de unos cuentos de mi autoría abordamos el texto desde una perspectiva de género. Creemos que esta mirada ilumina los textos literarios y les da una profundidad en el momento de trabajarlos. Recomendamos mucho hacer un análisis desde la perspectiva de género, pero sin perder de vista la importancia de lo que es la obra de arte que significa un texto literario”, destacó la autora.

De igual manera, se presentó el libro Canciones, de Dani Umpi, que manifestó: “Estoy muy feliz de participar por primera vez en la Feria del Libro de Mendoza. Este es un libro que me está dando mucha felicidad y está compuesto por las letras de todas las canciones que escribí. Se puede leer como poesías, cuentos y los invito a leerlas y cantarlas”.

Para finalizar, Umpi estuvo con su recital Multifacético, en el escenario exterior. El artista, ícono y portavoz de la cultura LGTBQ+ y con más de 20 años de carrera, abarcó su costado musical, su escritura y su plástica, siempre transgresor y promotor de los derechos humanos.

Stands y librerías con excelentes ofertas

Los responsables de los stands están muy contentos con el espacio dispuesto para cada librería y con la atención recibida. Destacaron también la afluencia de visitantes a la feria y la convocatoria de algunas actividades que tienen directa repercusión en la venta de libros.

Visitando los locales, los encargados coinciden en que entre lo que más se vende están libros juveniles como Boulevard, de Flor Salvador, y Heartstopper, de Alice Oseman. También hay grandes ofertas de libros de cuentos para los más pequeños y los amantes de la literatura clásica pueden encontrar buenos precios en libros como Drácula, de Bram Stoker, que se vende en $400, o ediciones de ejemplares en tapa dura que se puede adquirir en $800. Los libros cuentan con descuentos y hay algunos con ofertas especiales.

General Alvear y San Carlos, presentes en la Feria del Libro

La Sala Tejada Gómez fue el escenario que recibió al Día de General Alvear y su propuesta “Letras alvearenses”. La delegación del departamento sureño estuvo conformada por la SADE departamental, miembros del taller literario La Hoja, escritores y escritoras.

Valeria Gómez destacó: “Hemos elaborado una propuesta de diversos escritores contemporáneos y otros históricos de Alvear. La idea es poner en valor las letras sureñas y presentar una serie de libros inéditos. Además, contarle a Mendoza todos los proyectos que la SADE tiene en agenda para seguir trabajando de acá en adelante, como por ejemplo poder tener nuestro propio salón para desarrollar, de forma mucho más estratégica, mayor calidad de creatividad”.

“Estamos muy contentos de estar presentes este año con los homenajes que se están haciendo en la Feria del Libro, especialmente la Biblioteca San Martín. Con la importancia que tienen para nosotros las bibliotecas populares para que sigan desarrollándose, no solo aquí en capital, sino en toda en toda la provincia, dado que vemos en el Sur una camada de chicos nuevos que vienen interesándose por el mundo de la literatura”, agregó Gómez.

Norma Nieto Porta, profesora coordinadora del taller literario municipal La Hoja, remarcó la importancia de estos espacios para el desarrollo de la actividad literaria. Sostuvo: “Venimos a presentar el libro La feria de las palabras, que tiene una función especial. Está escrito únicamente por mujeres del grupo del taller y son cuentos personales, historias y trabajos que se dan en las clases del taller. Quiero resaltar que tiene una función especial, ya que lo recaudado de su venta será donado a la Fundación de Oncología Pediátrica. Actualmente, tenemos una tirada de 100 libros que nos aportaron desde el Municipio y la idea es que la gente lo pueda adquirir y colabore con la causa”. El libro recopila producciones de Graciela Gea, Graciela Vega Funes, Montserrat Giménez, María Rosa Gaviglia, Mónica Barreto, Ana María Stella, Natalia Amarilla, Nora Sánchez Martínez, Katherina Martínez, Graciela Córdoba, Mabel García y Valeria Gómez.

El departamento ubicado en el Valle de Uco presentó dos libros de autores locales. Se trató de Registro paranormal, apuntes y experiencias paranormales de Mendoza, de Darío Mugneco, y Recordando olvidos, de Alberto Piatelli. El acto se desarrolló en la Sala Tito Francia.

Sandra Martelossi, secretaría de Cultura y Turismo del departamento de San Carlos, afirmó: “En esta oportunidad, se presentan dos libros de escritores de la zona, a quienes queremos apoyar para que la gente sepa de nuestras producciones. En este caso, con dos temáticas totalmente diferentes, pero que hablan de la diversidad de autores de nuestro municipio”.

El historiador sancarlino Alberto Piatelli comentó: “Traigo un libro que se llama Recordando olvidos, que narra hechos reales, también anécdotas, costumbres y leyendas del departamento de San Carlos. Son esos recuerdos que ya están olvidados y que los más grandes van transmitiendo a los más jóvenes, que no conocen esas cosas. La finalidad es que no se pierdan y no terminen siendo prácticamente desconocidos”.